Славим возраст золотой

/Культура/

Для гостей Баллионовской библиотеки: литераторов, историков, музыкантов, жителей и гостей города мы постарались организовать настоящий праздник ко Дню уважения старшего поколения.

4 октября было решено организовать поэтические посиделки, предоставив возможность всем и каждому выступить. Тематика, количество и стиль – свободные. Да, у нас открытая трибуна.

Безусловно, наши творческие личности подготовились заранее: подготовили книги, сборники, выпустили новую литературную газету, а кто-то даже написал ряд новых стихотворений - посвящений, специально к празднику!

Заседание проходило очень живо и динамично! Не скучали ни минуты! Особое разнообразие в программу внесли музыкально-поэтические номера от Коноваловой Алевтины Юрьевны, Чернышевой Валентины Петровны, Кривенчук Ларисы Владимировны.

А в итоге, разместились за круглым столом и приступили к чаепитию, во время которого вспоминали свои юные годы, говорили о детях и внуках и о том, сколько всего интересного еще впереди! Именно так: правильно, оптимистично!

Источник: МБУ ЦБС