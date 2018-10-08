В Баллионовской библиотеке состоялась презентация новой книги Ложкиной

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Новороссийская поэтесса, активная участница поэтического объединения «Горит свеча» Ложкина Людмила Ивановна представила новую книгу «Если суждено мне возродиться…». Торжественная презентация состоялась в Центральной городской библиотеке имени Баллиона 5 октября и собрала заинтересованную читающую публику.

Любовь Ивановна начала мероприятие с рассказа о вдохновении, о том, что придает ей сил и заставляет браться за карандаш, набрасывая поэтические строки. После поведала о своей работе, семье, увлечениях.

Вторая часть презентации носила исключительно лирический характер. Звучали стихотворения, музыкальные композиции. А после отзывы о творчестве автора.

Что ж, руководство и сотрудники Центральной городской библиотеки поздравляют Любовь Ивановну с выходом новой, третьей по счету, книги! И, конечно же, желают вдохновения и творческого горения! А нашим читателям мы спешим сообщить, что издание «Если суждено мне возродиться…» можно найти в зале краеведческой литературы и в отделе массовой работы. Приглашаем!

Источник: МБУ ЦБС