Немец по рождению, русский по призванию

/Культура/

Судьба Карла Буллы (1855–1929), родившегося в Пруссии, в 11 лет переехавшего в Санкт-Петербург, ставшего первым и самым прославленным российским фоторепортёром, а также основателем целой династии фотографов и операторов, уникальна.

Во-первых, потому, что он с сыновьями Александром (1881–1943) и Виктором (1883–1938), а также внуком Юрием (1919–1941) запечатлел на плёнку, кажется, все ключевые события отечественной истории конца XIX – первой половины XX века. Во-вторых, само существование династии Булла является одним из лучших примеров созидательных российско-германских отношений. Невзирая на военные конфликты между нашими странами (Первая и Вторая мировые войны), немец Карл Булла и его потомки беззаветно служили России. Карл Карлович продолжал работать придворным фотографом российской царской семьи, его старший сын Александр воевал за Россию в 1914–1917 годах, младший Виктор был фоторепортёром во время Русско-японской войны, а сын Виктора Юрий ушёл на фронт уже для борьбы с фашистской Германией и пропал без вести в конце 1941 года.

В 2018 году Президентская библиотека совместно с Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы проводит целую серию мероприятий, посвящённых творческому наследию династии Булла.

7–8 октября в Москве состоялся XVII форум «Петербургский диалог», посвящённый укреплению связей между Россией и Германией. В его рамках показали фрагменты выставки фотографий семейства Булла, которую Президентская библиотека подготовила для очной демонстрации уже в Германии.

12 октября в 16:00 по московскому времени в Немецко-Русском институте культуры в Дрездене откроется выставка «Немец Карл Булла, первый русский фоторепортёр», включающая в себя более 80 редких фотографий на 45 планшетах. Экспозицию представит автор фотомонографии «Первый фоторепортёр России Карл Булла» журналист Юрий Светов. А в режиме телемоста в открытии выставки будут участвовать сотрудники и гости Президентской библиотеки.

Стоит особо отметить, что фотографии, демонстрируемые европейскому зрителю, уникальны, многие из них до сих пор находились в частных коллекциях и представлены широкой публике впервые.

13 октября 2018 года в 15:00 по московскому времени творческое наследие династии Булла Президентская библиотека презентует уже гостям 70-й Франкфуртской книжной выставки-ярмарки.

В дальнейшем планируется передвижение выставки и по другим городам Германии и центральной Европы, в частности, 17 января соответствующая экспозиция откроется в Российском доме науки и культуры в Берлине.

Что же изображено на этих снимках? Некоторые можно отнести к российско-немецким отношениям, о которых говорилось выше. В частности, Карл Булла снимал визит в Петербург германского кайзера Вильгельма II и саксонского короля Фридриха Августа III.

Часть посвящена общероссийским юбилеям: Карл Булла с сыновьями был фотолетописцем 200-летия Санкт-Петербурга, 100-летия Казанского собора, 300-летия Дома Романовых, открытия памятника императору Александру III, парадов на Дворцовой площади с участием императора Николая II и членов его семьи. Карл Булла имел высочайше утверждённое разрешение снимать «торжества в Высочайшем присутствии», «производить съёмку... вообще всех событий, касающихся морской жизни», «производить фотографические съёмки на манёврах и учениях войск…».

В объектив фотоаппаратов и кинокамер представителей династии Булла попал весь «цвет общества» своего времени. Причём каждая фотография настолько хорошо выстроена, подготовлена, рождает столь яркий образ, что порой ловишь себя на мысли, что перед тобой картина, а не фото.

Например, на этих снимках мы видим реконструкцию лицейского экзамена Александра Пушкина, устроенную художником Ильёй Репиным во время подготовки к написанию картины «Пушкин на лицейском экзамене».

На других кадрах – знаменитая актриса Вера Комиссаржевская и «чайка русской эстрады» Анастасия Вяльцева, будущий автор «Лолиты» маленький Володя Набоков, балерина Анна Павлова во время отработки очередных па, певец Фёдор Шаляпин за роялем и на отдыхе, на катке, закадычный друг Шаляпина Максим Горький и балерина Матильда Кшесинская, художник Казимир Малевич и его знаменитый «Чёрный квадрат» сразу после того, как эта картина была написана и выставлена!

В 1908 году Карл Булла с сыновьями показали несколько эпизодов домашней жизни Л. Н. Толстого с семьёй в Ясной Поляне. Причём на одном из этих кадров мы видим самого Карла Буллу, который позирует с автором «Войны и мира» своему сыну Виктору. Самого Виктора можно увидеть на «походной карточке» с Русско-японской войны 1904–1905 годов, а второго сына Александра – человека с большой кинокамерой рядом с участниками дореволюционного автопробега в Петербурге.

Более 100 тысяч фотографий, выполненных Карлом Буллой в 1874–1918 годах, стали неотъемлемой частью визуального образа Российской империи рубежа XIX–XX века. И многие из них доступны в рамках описанных выставок. А в фонде Президентской библиотеки находятся фотомонографии «Первый фоторепортёр России Карл Булла» и «Династия Булла: Карл. Александр. Виктор. Юрий».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки