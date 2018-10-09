Ваших лет золотые россыпи

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В библиотеке-филиале № 7 им. Ф. Гладкова 7 октября состоялось очередное заседание членов клуба «Россиянка» и приурочено оно было ко Дню пожилого человека.

Основная часть встречи была посвящена творчеству советского поэта Э.А. Асадова, чье 95-летие страна отметила в этом году. Все его творчество пропитано искренностью и добротой. Стихи Эдуарда Асадова посвящены различным темам: войне и миру, вере и безверию, благородству и подлости. Но, как считал Асадов, в первую очередь он писал стихи о любви, которая была для него главной ценностью жизни. Собравшие также читали стихи своего любимого автора. Встреча прошла в доброй и теплой обстановке.

Источник: МБУ ЦБС