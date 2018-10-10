Триумфатор Куликовской битвы и собиратель Руси

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12 октября 2018 года исполняется 668 лет со дня рождения легендарного полководца, великого князя Московского и Владимирского святого Дмитрия Донского.

Будущий освободитель русских земель появился на свет в семье князя Ивана Красного в 1350 году. Осиротел он рано – в 9 лет. А уже в 13 занял московский княжеский престол. Времена, в которые это случилось, были непростые: железная воля монголо-татарского ига казалась незыблемой и угнетала Русь всё сильнее. Об этом пишет историк А. В. Казадаев в своей книге«Историческое похвальное слово Димитрию Донскому» (1827), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки: «Россия, утратив древнее величие своё, в половине XIVвека звучала ещё цепями, грозным Батыем на рамена ея возложенными: ни один из Венценосцев ея ничего не дерзал предпринимать к сокрушению поноснаго ига; все принужденно покорствовали воле Златой орды».

Но юный правитель Москвы явился, словно чудо избавления. Подданные сразу оценили его развитый, не по годам живой ум и мудрость. Об этом рассказывает писатель и философ Ф. Г. Покровский в своей книге «Димитрий Иоаннович Донской, великий князь Московский» (1823): «Димитрий от самых пелён возлюбил живаго Бога и от самаго отрочества начал притекать с усердием во святые Его Храмы... Он был весьма щедр к нищим и охотно из своих рук раздавал милостыню, к старшим почтителен и всегда предупреждал их своею благосклонностию; уклонялся суетных бесед, едких насмешек и вредных игрищ; никогда не употреблял пустых слов, а особливо оскорбительных для чести и нравов; всякими способами уклонялся общества злонравных людей. Он был праводушен – без лицемерия; справедлив – без жесткости; щедр – без расточительности; благоразумен – без тщеславия. Димитрий рождён для престола».

Рождён был князь Дмитрий, конечно, и для ратной славы. Вскоре, едва начав править Москвой, он столкнулся с необходимостью отражать разорительные набеги Золотой Орды: аппетиты ханов росли, они требовали всё больше дани, а за малейшее сопротивление жестоко карали. Но на этот раз на пути хана Мамая встал достойный противник. Впрочем, юный князь идти на врага в лобовую атаку не стал – Дмитрий понимал, что русичи ещё не готовы к открытому противостоянию и им требуется подготовка. «Борьбу с татарами он начал не прямо с Золотой Орды, в отношении которой по наружности продолжал показывать себя покорным данником. Он нанёс несколько чувствительных ударов соседним татарским владениям в Камской Болгарии, в Мордовской земле и пр. Таким образом русские постепенно приучались бить и даже местами подчинять себе своих прежних властителей, татар», – пишет русский историк Д. Иловайский в книге «Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского» (1880), которую можно прочесть в электронном виде на портале Президентской библиотеки.

Первое серьёзное сражение именно с Ордой случилось в августе 1378 года. Тогда 50-тысячная армия монголо-татар отправилась в поход на Московское княжество, по привычке рассчитывая на лёгкую победу. Но крушение и ханского войска, и ханских надежд произошло уже под Рязанью. Дружина князя Дмитрия Ивановича на голову разгромила полчища угнетателя. Вот как исход боя описывает преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии И. О. Катаев в своей работе «Димитрий Донской и Куликовская битва» (1863): «Русские встретились с татарами на реке Воже (в нынешней Рязанской губернии) и крепко с ними схватились. Недолго татары устояли в поле против христианского мужества и, повернув свои копья, побежали за реку Вожу... со стыдом и великим недочётом убрались в свою орду, на берега Волги, в город Сарай, где со времён Батыя был их постоянный притон».

Стоит отметить, что молодому московскому князю везло не только на поле боя, но и, как сказали бы сейчас, на личном фронте. Во многом на совершение ратных подвигов Дмитрия вдохновляла и всячески поддерживала супруга – княгиня Евдокия. Об этом подробно написано в раритетном издании «Сказания о Русской земле» (1913): «Мы много видели в Древней Руси добродетельных княгинь и счастливых браков, но брак Димитрия Иоанновича Московскаго отличался особым благословением Божиим; юная княгиня Евдокия была совершенно исключительной женщиной по своей необыкновенной набожности, кротости и глубокой привязанности к мужу... В этом семейном счастье и черпал Димитрий свои необыкновенныя силы для борьбы с теми неожиданными, сложными и чрезвычайно грозными обстоятельствами, которыя сопровождали всё его великое княжение».

Между тем Мамай, зализав раны после поражения на реке Воже, собрал новое многотысячное войско и на этот раз привлёк наёмников-генуэзцев – с такой внушительной силой, был уверен ордынский правитель, он точно возьмёт Москву. Об этих планах князь Дмитрий хорошо знал и понимал, что победить разъярённого хана в одиночку не получится – необходимо выступить против врага в содружестве с другими князьями тогда ещё раздробленной Руси. Так произошла первая в древнерусской истории попытка объединения земель. И здесь, как сообщается в вышеупомянутой книге Катаева «Димитрий Донской и Куликовская битва», князь также преуспел: «Димитрий усердно помолился Богу в соборной церкви Богоматери о заступлении небесном и тотчас обратился к брату своему двоюродному, Владимиру Андреевичу, князю Серпуховскому, и ко всем прочим русским князьям и великим воеводам с призывом: „Выйдем против окаяннаго и безбожнаго, нечестиваго и темнаго язычника Мамая и постоим за правую веру христианскую, за св. церкви Божии и за весь мир христианский“. На призыв Великаго князя откликнулась вся земля русская – князья и бояре и удалые люди оставляли свои домы и достоянье, жён, детей и весь почёт, чтобы сложить свои головы за родимый край». В итоге под знамёнами Дмитрия собралось беспрецедентное на то время число воинов – 200 тысяч человек. «Те самые воины, которые недавно губили друг друга в усобицах лет минувших, становились теперь как один человек», – пишет И. О. Катаев.

И вот час пробил. 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, в верхнем течении реки Дон, состоялось знаменитое сражение с золотоордынским ханом Мамаем, которое положило начало краху монголо-татарского ига Руси и принесло князю Дмитрию Ивановичу прозвище Донской. Он сам в ходе Куликовской битвы проявил чудеса доблести, подавая личный пример всему русскому воинству. «Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовыя рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошёл черёд до сего последнего, и он опять принял личное участие в битве. А противник его хан Мамай со своими ближними темниками и телохранителями наблюдал сражение с вершины Краснаго холма», – говорится в издании «Куликовская победа Димитрия Ивановича Донского» (1880).

В родной Москве Дмитрия Донского встречали всеобщим ликованием. Значение Куликовской битвы невозможно переоценить. Это была не просто победа. По сути, разгром Мамая наметил чёткий вектор к окончательному падению Золотой Орды и объединению всей Руси. Ф. Г. Покровский отмечает: «Великий князь Дмитрий Иоаннович, прозванный по тому Донским, истребив многочисленненныя орды Мамаевы, своим потомкам показал собою пример и даже самый способ, каким образом Россия может освободиться от постыднаго и тягостнаго владычества татар, котораго потом чрез долгое время была видима одна только тень на Русском горизонте».

Слава великого князя вдохновляла русских полководцев и правителей нашей страны во все времена. Так, с Дмитрием Донским сравнивали императора Александра I, а изгнание наполеоновских войск – с победой над армией Мамая на Куликовом поле.

За время своего 30-летнего княжения Дмитрий Донской прославился и как государственный и религиозный деятель. Добивался независимости русской православной церкви от Константинополя, при нём в Москве были возведены первый белокаменный Кремль, Симонов и Андроников монастыри и вышла в обращение первая серебряная монета.

Умер Дмитрий Иванович Донской в 1389 году, передав престол своему сыну Василию впервые без разрешения Золотой Орды. В 1988 году Дмитрий Донской был канонизирован. В 2004 году Русской православной церковью учреждён орден Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Традиционно именем победителя Мамая называют корабли Военно-Морского Флота России. Броненосный крейсер «Дмитрий Донской», как и сам великий князь, проявил стойкость и беспримерную храбрость. В документальном фильме «Крейсер „Дмитрий Донской“. Во славу русского флага!» (2016), который также доступен на портале Президентской библиотеки, подробно рассказывается, как в ходе Русско-японской войны в 1905 году корабль в одиночку вступил в бой против десяти вражеских. Подбив два из них, «Дмитрий Донской» получил тяжелейшие повреждения. Но сдавать крейсер противнику экипаж не хотел и, не спуская флага, затопил его в Японском море близ Владивостока.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки