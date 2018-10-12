Взволнованная Пугачева подсматривала за Орбакайте и ее новым мужчиной из-за шторки

/Культура/

Примадонну ждали в Кремле на премьере программы Николая Баскова “Верую”. Артист лично позвонил Алле Борисовне, но та отказалась – мол, у дочки спектакль, не могу. И пришла в “Современник”, чтобы оценить игру Кристины Орбакайте.

В конце прошлого театрального сезона в “Современнике” состоялся ввод артистки в спектакль “Двое на качелях”, где она заменила Чулпан Хаматову. “Там 40 страниц текста. Приходится тяжело, но, к счастью, у меня этой весной нет традиционного тура по стране, поэтому есть возможность сосредоточиться и уделять роли много времени”, – рассказывала тогда Орбакайте.

На премьеру она непременно ждала свою знаменитую мать Аллу Пугачеву. И дело тут не столько в родстве, сколько в давней дружбе Примадонны с худруком театра и режиссером спектакля с Кристиной в главной роли Галиной Волчек. Звезда старается не пропускать громких премьер, а режиссер изредка приезжает к Пугачевой в гости. Для детей певицы Гарри и Лизы худрук “Современника” просто “бабушка Галя”.

Но Алла Борисовна доехала до театра только к середине осени, когда артисты, что называется, разыгрались, а спектакль устаканился. Правда, постановку она смотрела из-за шторы в ложе. Но всматривалась и переживала за дочь и ее партнера. Напрасно, ведь Кристина – профессиональная драматическая актриса. И в этом спектакле очень хорошо смотрится!

“На моем счету уже есть три спектакля (“Понедельник после чуда” в театре “Игроки”, “Барышня-крестьянка” в театре имени М.Н. Ермоловой и “Даная” в Театре эстрады. – Прим. ред.), – рассказала Кристина. – Потом была пауза в 15 лет – просто не решалась возобновить театральную деятельность. И вот сейчас неожиданно для себя самой вернулась на сцену”.

Помимо Пугачевой, на спектакле с Кристиной Орбакайте побывала Елена Малышева. Судя по ее реакции, игра актеров и рассказанная ими история пришлась по душе.

Источник: https://proua.com.ua/vzvolnovannaya-pugacheva-podsmatrivala-za-orbakajte-i-ee-novym-muzhchinoj-iz-za-shtorki.html