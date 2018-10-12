О Геленджике прифронтовом расскажут на выставке

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Она открылась накануне в историко-краеведческом музее города и посвящена 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны тихий курортный Геленджик сыграл свою особую роль в битвах за Кавказ. Именно здесь формировался отряд Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова, город стал передовым аэродромом, на котором базировались истребители, штурмовики, разведчики морской и армейской авиации, а также крупной госпитальной базой, куда эвакуировали раненых и больных из Новороссийска и с Малой земли.

Обо всем этом и рассказывает новая выставка геленджикского историко-краеведческого музея «Геленджик прифронтовой». Первыми её смогли увидеть ветераны Великой Отечественной войны, глава Геленджика Алексей Богодистов, председатель городской Думы Михаил Димитриев, представители общественности и школьники города.

На выставке представлены личные вещи солдат, бюсты и портреты героев войны, снаряды и агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны, денежные знаки 30-40-хх годов. Особый интерес у школьников вызвал макет штабной землянки 18-й десантной армии и крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина.

Некоторые экспонаты были представлены впервые. Например, флаг с торпедного катера, который выходил на боевые задания под командованием Виктора Проценко, а также удостоверение, фотографии мамы и жены начальника штаба 393-го отдельного батальона морской пехоты Алексея Рыбнева. Он трагически погиб в сентябре 1943 года при штурме Новороссийска. Документы были найдены в его гимнастерке и сохранены медицинской сестрой.

Выставка «Геленджик прифронтовой» будет работать до 15 декабря.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик