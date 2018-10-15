Президентская библиотека подписала соглашение с Картой Гостя

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В четверг, 11 октября 2018 года, состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и оператором городской туристской программы «Карта Гостя Санкт-Петербурга» – обществом с ограниченной ответственностью «Карта Гостя».

Цель заключённого соглашения – укрепление информационного сотрудничества, обмен опытом, развитие новых направлений в образовании и просветительской деятельности, формирование у молодёжи прочных знаний об истории и традициях народов России, патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения, развитие культуры межнационального общения.

Подписи под документом поставили и. о. генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин и генеральный директор ООО «Карта Гостя» Андрей Шаповалов.

Следует отметить, что Президентская библиотека, являясь крупнейшим информационным и культурным центром России, активно развивается и как туристический объект.

По своему техническому оснащению и ресурсным возможностям она не имеет аналогов в России. Расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, в здании Святейшего Синода, построенном во второй четверти XIX века по проекту выдающегося архитектора Карла Росси, библиотека включает в себя электронный читальный и выставочные залы, конференц-зал, мультимедийный и телевизионный комплексы, которые привлекают не только читателей, но и туристов.

Познакомиться с деятельностью учреждения, увидеть исторические интерьеры и современные помещения может любой желающий, побывав на обзорной экскурсии по Президентской библиотеке или на тематической – по её временным выставкам. Последние позволяют подробнее познакомиться с экспозицией и узнать о знаменательных событиях, российских государственных деятелях и малоизвестных фактах из истории нашей страны.

В зале Конституции развёрнута экспозиция, посвящённая истории конституционных идей в России с 1905 года и, в частности, принятию основного закона страны – Конституции Российской Федерации.

В 2017 году на экскурсиях в Президентской библиотеке побывали более 10 тысяч человек. И экскурсионная деятельность продолжает активно развиваться.

В Президентской библиотеке проходят встречи представителей органов власти и профессионального сообщества, посвящённые развитию сферы туризма. Так, 16 мая 2018 года здесь состоялось совещание по «Вопросам участия индустрии гостеприимства в государственных мероприятиях федерального значения». Тогда же в Президентской библиотеке собрался первый совет экспертов в области туриндустрии.

Кроме того, Президентская библиотека уже не первый год участвует в масштабном культурно-просветительском проекте «Открытый город». Это долгосрочная программа проведения бесплатных экскурсий для жителей и гостей города по историческим местам Санкт-Петербурга с посещением объектов культурного наследия.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки