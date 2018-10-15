Первые экранизации произведений М. Ю. Лермонтова и другие интересные материалы – в коллекции Президентской библиотеки

/Культура/

Неизданные стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, черновые варианты его знаменитых литературных произведений, многочисленные рисунки, художественные фильмы и видеолекции – эти, а также многие другие материалы, касающиеся жизни и деятельности одного из величайших русских поэтов, представлены в электронной тематической коллекции Президентской библиотеки.

В 204-ую годовщину со дня рождения Лермонтова, которая отмечается 15 октября 2018 года, можно, в частности, ознакомиться с многочисленными исследованиями, посвящёнными писателю, и узнать, что род его берёт начало в далёкой Шотландии. В. П. Авенариус в своей работе «М. Ю. Лермонтов: биографический очерк: с 12 портретами и рисунками» 1914 года ссылается на шотландского историка XVI века Боэция, который пишет, что «король Малькольм, короновавшись 25 апреля 1061 года, щедро одарил землями вельмож, храбростью своею способствовавших ему победить Макбета. В числе награждённых был и шотландец Лермонт, придавший это прозвище одному из дарованных ему поместий». «Один-то из потомков этой родовитой семьи, Юрий Андреевич Лермонт, в начале XVII века переселился в Литву, а оттуда перешёл на службу молодого царя московского Михаила Фёдоровича, – продолжает Авенариус. – Послушною грамотой царскою от 9-го марта 1621 года, поручик Юрий Лермонт был пожалован восемью деревнями и восемью же пустошами в Чухломской „осаде“ Костромского наместничества. От этого Юрия Лермонта по прямой линии происходит наш русский поэт».

В электронной коллекции Президентской библиотеки хранится альбом «М. Ю. Лермонтов», целью которого было, по словам авторов, «показать жизнь и творчество великого русского поэта при помощи художественно-изобразительного и документального материала». Здесь представлены портреты окружавших Лермонтова людей, изображения мест, связанных с его именем, первопечатные издания известных произведений, иллюстрации к ним и многое другое. Из этого альбома мы можем узнать, что маленький Михаил с детства проявлял поэтический талант: «С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Её поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребёнок с удовольствием повторял слова в рифму: „пол“ – „стол“ или „кошка“ – „окошко“, ему ужасно нравились, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своей радостью».

Стоит отметить, что поэтический дар будущего русского классика в обществе оценили далеко не сразу. Так, в работе И. Л. Андроникова «Жизнь Лермонтова» (1939) читаем: «Поэтесса Ростопчина вспоминала: „Я до сих пор помню странное впечатление, произведённое на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием“. Она находила стихи Лермонтова плохими, а его самого считала неискренним».

Между тем талант Михаила Юрьевича Лермонтова был многогранен: он с детства свободно владел французским и немецким языками, хорошо разбирался в высшей математике и аналитической геометрии. В электронной коллекции Президентской библиотеки хранятся многочисленные работы Лермонтова-художника, самая ранняя из которых относится к 1825 году – тогда Михаилу было всего 11 лет. «Вид Пятигорска», «Пляска грузинок», «Тифлис. Метехский замок», «Два горца у реки» – эти рисунки поэта посвящены с детства нежно любимому им региону, где жизнь Лермонтова трагически оборвалась на дуэли.

Отношения поэта и его будущего противника Николая Мартынова были напряжёнными, вспоминал Я. И. Костенецкий, знавший обоих офицеров. Он отмечал, что Лермонтов при встрече с Мартыновым отпускал в адрес последнего самые едкие колкости: «Мартынов будто бы неоднократно просил его не говорить таких колкостей в обществе, а особливо при дамах, на которые ему, „как другу его“, хотя не следует сердиться, но и сносить же их может для него иногда предосудительно, наконец, что подобные пререкания между ними могут довести их до самых неприятных последствий». Историю взаимоотношений Лермонтова и Мартынова, а также свидетельства современников можно найти в сентябрьском номере журнала «Русская старина» за 1875 год.

Однако Николай Мартынов на последующем за дуэлью следствии утверждал, что убийство не было преднамеренным: «Поединок этот был совершенно случайный. <…> Злобы я к нему никогда не питал, следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться». Эти данные приводятся в статье «Суд над убийцами Лермонтова (Дело штаба отдельного Кавказского корпуса и показания Н. С. Мартынова)» из издания 1939 года «М. Ю. Лермонтов: статьи и материалы».

Михаил Юрьевич Лермонтов прожил недолгую жизнь, но оставил после себя большое литературное наследие, которому посвящены многочисленные работы, представленные в коллекции Президентской библиотеки. Его произведения стали экранизировать в числе самых первых в Российской империи. Так, в 1909 году в студии пионера кинопроизводства А. А. Ханжонкова был снят «Боярин Орша», годом позже «Вадим», а в 1913-м «Бэла» – первая часть романа «Герой нашего времени». По этим картинам можно, в частности, проследить, как развивался российский кинематограф, – заметен постепенный переход от театрализованных приемов, кроме того, если изначально съёмки проводились только в павильоне, то «Бэлу» снимали уже на фоне кавказской природы.

В коллекции Президентской библиотеки представлены и другие интересные материалы, связанные с именем Михаила Юрьевича Лермонтова: это рапорты поэта, которые он писал во время службы на Кавказе, автографы его стихотворений и истории их создания, поэтические произведения, иллюстрированные И. К. Айвазовским и В. М. Васнецовым, а также многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки