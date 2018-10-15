Фотоклуб Панорама продолжает активно работать

/Культура/

Так, 10 октября, наше занятие состояло из нескольких частей. Сначала мы проверили фотографии с практического урока, отыскали все минусы и плюсы (последних было значительно больше). После разобрали несколько новых тем: объективы, параметры выбора сменной оптики, «полный кадр или кроп».

А теперь наступает время для того, чтобы уделить самое пристальное внимание режимам фотоаппарата. Но это на следующем занятии.

До встречи в библиотеке Баллиона, фотомастера!

Источник: МБУ ЦБС