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Фотоклуб Панорама продолжает активно работать

Так, 10 октября, наше занятие состояло из нескольких частей. Сначала мы проверили фотографии с практического урока, отыскали все минусы и плюсы (последних было значительно больше). После разобрали несколько новых тем: объективы, параметры выбора сменной оптики, «полный кадр или кроп».

А теперь наступает время для того, чтобы уделить самое пристальное внимание режимам фотоаппарата. Но это на следующем занятии.

До встречи в библиотеке Баллиона, фотомастера!

Источник: МБУ ЦБС

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Категория: Новости / Культура

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