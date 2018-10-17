В стране журналии

/Культура/

Очередное заседание клуба для дошкольников «Читай-ка» на базе библиотеки-филиала № 9 п. Верхнебаканский было посвящено журналам: «Простоквашино», «Непоседа», «АБВГД».

Так , 16 октября, на заседании ребята узнали о происхождении слова «журнал», о том, что обложка – это лицо журнала, на ней есть вся нужная информация. Выяснили, что детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения интересных сведений об окружающем мире, развития мышления, развлечения и отдыха. Один за другим были представлены ребятам журналы, о каждом следовал небольшой рассказ о том, какие познавательные и развлекательные материалы он содержит.

Все вместе решили кроссворд «Домашние животные».

На протяжении всего мероприятия дошколята отвечали на вопросы, и делились своими впечатлениями, рассказывая про понравившиеся интересные моменты и своих любимых героях. Ребятам был показан фрагмент из мультипликационного фильма «Трое из Простоквашино». Кроме того, «читай-ки» дружно обсудили выпуски киножурнала «Ералаш» - «Компот» и «Зубная фея».

Источник: МБУ ЦБС