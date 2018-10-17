/Культура/

В стране журналии

Очередное заседание клуба для дошкольников «Читай-ка» на базе библиотеки-филиала № 9 п. Верхнебаканский  было посвящено журналам: «Простоквашино», «Непоседа», «АБВГД».

Так , 16 октября, на заседании ребята  узнали о происхождении слова «журнал», о том, что обложка – это лицо журнала, на ней есть вся нужная информация. Выяснили, что детские журналы нужны для дополнительного чтения,  получения интересных сведений об окружающем мире,  развития мышления,  развлечения и отдыха. Один за другим были представлены ребятам журналы, о каждом следовал небольшой рассказ о том, какие познавательные и развлекательные материалы он содержит.

Все вместе решили кроссворд «Домашние животные».

На протяжении всего мероприятия дошколята отвечали на вопросы, и делились своими впечатлениями, рассказывая про понравившиеся интересные моменты и своих любимых героях. Ребятам был показан фрагмент из мультипликационного фильма «Трое из Простоквашино». Кроме того, «читай-ки» дружно обсудили выпуски киножурнала «Ералаш» - «Компот» и «Зубная фея».

Источник: МБУ ЦБС

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Прекрасно там, где пребывает милосердие

К цветку цветок, сплетай венок!

Есенинская осень

«Возвращение к истокам» Заседание клуба «Хорошее настроение»

В стране журналии