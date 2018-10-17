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Секрет притяжения личности и поэзии Есенина - по сей день загадка для отечественных и зарубежных исследователей. О его жизни часто слагали легенды. Но, выступая в Новороссийском социально-педагогическом колледже 16 октября, сотрудники отдела массовой работы представили студенческой аудитории только проверенные факты, цитаты, истинные воспоминания.

Мероприятие «Есенинская осень» объединило ребят названного учебного заведения. Здесь в каждой группе проводились свои поэтические чтения, диалоги - дискуссии. В одну из групп была приглашена выступающая из Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона для представления мультимедийной презентации и информационного доклада «Есенина песню поет нам осень».

Студенты с большим интересом узнавали о Сергее Александровиче: его детские годы, отрочество, первые литературные работы, влюбленности, творческие поиски. Важно заметить, что выступление библиотекаря перемежалось с чтением стихотворений и личностными рассуждениями об этом талантливейшем человеке.

Дополнила торжественное событие Новороссийская поэтесса – Чернышева Валентина Петровна, представившая лирические стихотворения, сборники и видеоклипы.

Что ж, мероприятие прошло по-настоящему достойно. В заключение каждый смог высказаться, задавать вопрос, прочесть особенные строки.

Источник: МБУ ЦБС