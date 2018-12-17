Тесно под куполом цирка: Запашные против Cirque du Soleil

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Представители Cirque du Soleil ответили Аскольду Запашному.

В Cirque du Soleil заявили, что российское подразделение цирка работает уже десять лет. Ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка в Сколково «неприемлемо и неправильно». По его словам, появление негативно скажется на российском цирке и на российском спорте. Президент РФ Владимир Путин поддержал дрессировщика.

Нужно развивать свое цирковое искусство, а не поддерживать иностранцев, заявил в интервью радиоSputnik художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. По его словам, здесь дело не в конкуренции.

«Некоторые зрители не пытаются разобраться в ситуации, они считают, что Запашные пытаются просто устранить конкурентов. Но именно эти люди потом будут кричать, что у нас в России ничего не делается, ничего не строится. Откуда оно может строиться, если мы, грубо говоря, не будем развивать в России свое кино, а будем здесь строить филиалы компании Universal? Они будут сюда приезжать, обосновываться, скупать на корню всех молодых актеров, а деньги будут уходить туда. И все, фактически мы уже не Россия, а филиал большого государства. Так же можно говорить об автопроме, авиапроме, космической промышленности, о цирке. Это выбор позиции граждан, государства и самих участников – либо мы строим свое, либо мы работаем на кого-то. Зачем предоставлять им площадки, чтобы они строили свои школы, пропагандировали свое искусство? Пускай приезжают в гости со своими гастролями», – поделился Аскольд Запашный.

Источник: https://ria.ru/radio/