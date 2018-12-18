Легендарному балету «Щелкунчик» – 126!

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Премьера балета Петра Чайковского «Щелкунчик» состоялась в Мариинском театре 18 декабря 1892 года.

Сегодня эта рождественская сказка не сходит с лучших театральных сцен и для многих является главным предновогодним мероприятием.

Популярность «Щелкунчика» в современном мире объяснил в эфире радио Sputnik театральный критик, доктор искусствоведения Александр Колесников.

«Это простая и человеческая история, которая по-прежнему трогает до слез. Это взросление души ребенка, это первый подступ к взрослой жизни, первое столкновение детского сознания с миром, который он еще не знает, но к которому он вот-вот приблизится. Это любовь, это добро и зло, это необходимость бороться за свою любовь, защитить любимого человека. И все спектакли, которые имеют в своей основе эту матрицу, имеют успех. В современном мире такие темы по-прежнему волнуют и задевают людей», – считает Александр Колесников.

По словам театрального критика, интерпретации «Щелкунчика» на Западе скоротечны.

«Спектакли Юрия Григоровича открыли шлюз интерпретаций «Щелкунчика»: с какой-то особой силой и скоростью стали появляться версии балета в Европе и Америке. Они были очень скоротечные, они не устоялись в истории. И смысл всех этих интерпретаций – в споре с первоисточником. Хореографы пытаются встать в ряд соавторов этого спектакля. В своем радикализме они забывают о глубинных истоках музыки, драматургии, насыщая свои версии какими-то личными мотивами», – рассказал Александр Колесников.

Источник: https://ria.ru/radio/