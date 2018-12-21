Региональный центр Президентской библиотеки открыт в Великом Новгороде

/Культура/

В пятницу, 14 декабря 2018 года на базе Новгородской областной универсальной научной библиотеки (Великий Новгород, Кремль, 4) начал работу региональный центр (РЦ) Президентской библиотеки. Помимо него, в регионе действует удалённый электронный читальный зал в городе Валдай и готовится к открытию удалённый электронный читальный зал на базе Новгородского государственного объединённого музея-заповедника.

Центр позволит выстроить отлаженную систему взаимодействия местных библиотек и учебных заведений при использовании ресурсов Президентской библиотеки. Одной из его задач также станет создание тематических цифровых коллекций, связанных с историей и культурой новгородского региона.

Открытие РЦ приурочено к 185-летию образования в городе Губернской публичной библиотеки. Эта памятная дата – юбилей не только отдельной библиотеки, но важного события для всей русской национальной культуры – учреждения губернских и уездных публичных библиотек, предоставивших доступ к книгам широкому кругу читателей. Губернская публичная библиотека в Новгороде – одна из первых, открытых благодаря инициативам президента Вольного экономического общества адмирала Н. С. Мордвинова и по распоряжению Министерства внутренних дел России в 30-х годах XIX века.

Сегодня Новгородская областная универсальная научная библиотека сохраняет традиции чтения и книжной культуры и является крупнейшим в регионе информационным центром.

Помимо торжественной церемонии открытия Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, 14 декабря здесь же состоялись собрание и концерт, посвящённые 185-летию Губернской публичной библиотеки. На торжество были приглашены представители органов власти и общественных организаций, СМИ, партнёры библиотеки, творческие коллективы Новгородчины.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с тематической подборкой «Новгородская область: страницы истории», которая включает в себя исследования, статистические материалы, архивные документы, картографические и аудиоматериалы, отражающие социально-экономические и политические аспекты истории Новгородской области на протяжении нескольких веков. Там же представлен действующий Устав Новгородской области.

Материалы Президентской библиотеки доступны каждому почти из любой точки планеты. Региональная и зарубежная сеть учреждения представлена во всех 85 субъектах Российской Федерации и более чем в 30 странах мира, это свыше 800 центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки. Фонд Президентской библиотеки на сегодняшний день достигает без малого 700 тысяч единиц хранения.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки