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31 декабря все сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера «Ёлки Последние» будут направлены в благотворительный фонд «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова и «Дом Роналда Макдоналда».

Продюсер картины, режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов:

“Сегодня существует много разных способов помогать тем, кто в этом нуждается. Но мы живем и часто не осознаем, что от нашей поддержки может зависеть жизнь других людей. И что из маленького финансового ручейка может возникнут большая помощь, если мы будем объединять свои усилия и рассказывать об этом.

Миссия благотворительных организаций – таких, как наш фонд «Подсолнух», как фонд «Дом Роналда Макдоналда», - заключается не только в сборе денег. Важно рассказывать, на что они идут, каких расходов требует та или иная ситуация, почему так важно оказывать помощь именно этим людям, семьям, детям.

Мы уже много лет поддерживаем благотворительные инициативы. И я очень рад, что фильм «Ёлки последние» по традиции поможет сделать еще одно доброе дело, оказать поддержку тем, кто верит в чудо, - и тогда оно точно произойдет!”

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского: сохранение многолетних традиций — важный атрибут праздничного настроения. Финальная часть кинофраншизы не только традиционно порадует зрителей в канун Нового года, но и реально поможет тем, кому помощь и поддержка действительно необходимы. Прокат картины 31 декабря 2018 года по всей России будет благотворительным: вырученные средства направят на проекты фондов «Подсолнух» - благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета был создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей Авдюшко в 2006 году и работает, чтобы спасти жизни людей, больных первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Проекты фонда «Дом Роналда Макдоналда» направлены на то, чтобы создать детям и родителям вынужденным подолгу находится в больницах комфортные условия проживания: семейные комнаты, гостиницы для родителей, инклюзивные детские площадки.

Новый год — наш главный праздник, который объединяет всю страну вне зависимости от взглядов, расстояний и прогноза погоды. Этот день заставляет нас оглянуться назад, вспомнить о своих мечтах и, конечно, загадать желание в надежде на новогоднее чудо. Ведь канун Нового года — это последняя возможность сделать желаемое реальным, что герои «Ёлок» доказывали нам последние семь лет. В этом году каждый зритель сможет не только погрузится в историю новогоднего чуда на экране, но и помочь осуществить мечты подопечных благотворительных фондов.

«Ёлки Последние»

Жанр: комедия

Страна: Россия

Выход в России: 27 декабря 2018 года

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт

Сценарий: Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов, Егор Чичканов, Евгения Хрипкова, Дмитрий Литвиненко

Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Галина Стрижевская

Время: 85 мин.

Возрастное ограничение: 6+

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и др.

Источник: www.bazelevs.ru