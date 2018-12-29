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"Театральный переполох" вновь пройдет в Краснодаре

В Краснодаре со 2 по 5 апреля состоится  Международный фестиваль-конкурс театрального творчества "Театральный переполох".

Он пройдет в два этапа и соберет конкурсантов в трех номинациях: "Театральное искусство", "Художественное слово" и "Ораторское искусство".

В конкурсе примут участие солисты и коллективы в возрасте от 7 лет. Кроме прослушиваний участников ждут мастер-классы членов жюри, а победителей наградят на торжественной церемонии закрытия.

Подать заявки необходимо в срок до 1 марта 2019 года на электронную почту kabukinet@mail.ru.

Напомним, в предыдущем конкурсе участие приняли 400 человек из Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Керчи и Краснодарского края. Впервые жюри возглавил актер театра и кино, продюсер, организатор международных театральных фестивалей и актерских лабораторий Арвид Книппенберг (Германия).

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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"Театральный переполох" вновь пройдет в Краснодаре