Mail.ru Кино назвал лучшие фильмы, сериалы и популярных актёров 2018 года

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Проект Mail.ru Кино подвёл итоги 2018 года и назвал лучшие фильмы и сериалы, основываясь на рейтинге и количестве оценок, выставленных пользователями сервиса.

Лучшим фильмом 2018 года стал байопик Брайана Сингера о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Рейтинг фильма на проекте Mail.ru Кино — 8,7 баллов. На втором и третьем месте — супергеройские картины киновселенной Marvel: «Мстители: Война бесконечности» и «Веном» с рейтингами 8,2 и 7,9 соответственно.

Экранная схватка супергероев Marvel с титаном Таносом стала самым популярным фильмом, набрав 1672 оценки от пользователей проекта Mail.ru Кино в 2018 году. Фильм Данилы Козловского «Тренер» оказался на втором месте с 1151 оценками, а замыкает тройку лидеров «Гоголь. Вий», который получил 1135 оценок.

Лучшим новым сериалом, вышедшим в 2018 году, была признана российская историческая драма «Годунов», рейтинг сериала составил 8,5. Петр Буслов и его комедийный проект «Домашний арест» с рейтингом 8,2 балла заняли второе место среди лучших новых сериалов года. Третье место с рейтингом 7,6 разделили американский сериал «Острые предметы», снятый по одноименному произведению Гиллиан Флинн, и российская драма о космонавтах «Частица Вселенной».



Рейтинг самых популярных новых сериалов по количеству оценок возглавила история жизни Дарьи Салтыковой — сериал «Кровавая барыня» получил 4327 оценок пользователей. Детектив Сергея Чекалова «По ту сторону смерти» (610 оценок) и драма Ивана Китаева «Бывшие» (595 оценок) заняли второе и третье место рейтинга.

Самым любимым сериалом из числа тех, у которых вышли новые сезоны в 2018 году, стал российский «Полицейский с Рублевки», с рейтингом 7,8. На втором месте — американский «Мир дикого Запада» (рейтинг — 7,8). Третье место с рейтингом 7,7 у фантастической драмы «Рассказ служанки».

Выпускница ГИТИСа и звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» Любовь Аксёнова стала самой популярной актрисой — по итогам подсчета количества посещений страниц актрис, снимавшихся в фильмах и сериалах 2018 года. В топ-5 также попали Ирина Пегова, Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Светлана Ходченкова.

Первое место в рейтинге самых популярных актёров 2018 года вернул себе Павел Прилучный, обогнав в этой номинации лидера прошлого года Александра Петрова. В топ-5 самых популярных актёров года вошли также Виктор Добронравов, Владимир Машков и Сергей Безруков.

Источник: PR-департамент Mail.Ru Group