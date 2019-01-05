«Позор вам навсегда»: зрители разочарованы финалом высшей лиги КВН 2018 года
Финал высшей лиги КВН 2018 года стал одним из самых разочаровывающих для зрителей. Причиной послужило решение судей.
На сцене московского Crocus City Hall выступили 6 команд – «Вятка», «Раисы», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», «Русская дорога», «Борцы» и «Так-то».
В итоге по очкам выиграла «Вятка» (11 баллов), на 0,2 балла опередив «Раис». Однако председатель жюри Константин Эрнст внезапно объявил, что победителей в этой игре будет двое, и назвал чемпионами обе команды.
Зрители были возмущены таким исходом. По их мнению, это не только совершенно дискредитировало судейство в КВН, обесценило победу «Вятки», но и оскорбило «серебряных» чемпионов прошлых лет.
На сайте change.org даже появилась петиция, призывающая бойкотировать эфир финала КВН на «Первом канале». Ко времени публикации новости ее подписали более двух сотен человек.
О негативном отношении к решению судей говорит и количество дизлайков к видео финала, размещенному на официальном YouTube-канале КВН. Их количество перевалило за 53 тысячи. В то время как понравилось видео только около 12 тысячам пользователей.
В комментариях под роликом пользователи высказывают свое осуждение.
«Медаль тускнеет через годы, а позор вам навсегда», «Запомним этот день. В этот день окончательно умерло хоть сколько-то объективное судейство в КВН. И назад уже дороги нет», «Эта игра войдет в историю КВН, как самое позорное судейство!»,
«Масляков, это фиаско, братан», «Отвратительное решение. Смотрю КВН уже больше 30 лет, но это решение убивает интерес к этой прекрасной игре! Противно, когда «Раисы» вместо выступления выпрашивали награду!» - пишут пользователи.
Источник: https://www.nur.kz/1771780-pozor-vam-navsegda-zriteli-razocarovany-finalom-vyssej-ligi-kvn-2018-goda.html?fbclid=IwAR2TnglLrpr9EXfJ33xA50DCJ1XsGHslcRQ-hnPygSTqeLX7nJkPDiSg_UQ&utm_source=mailfire&utm_medium=webpush