«Позор вам навсегда»: зрители разочарованы финалом высшей лиги КВН 2018 года

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Финал высшей лиги КВН 2018 года стал одним из самых разочаровывающих для зрителей. Причиной послужило решение судей.

На сцене московского Crocus City Hall выступили 6 команд – «Вятка», «Раисы», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», «Русская дорога», «Борцы» и «Так-то».

В итоге по очкам выиграла «Вятка» (11 баллов), на 0,2 балла опередив «Раис». Однако председатель жюри Константин Эрнст внезапно объявил, что победителей в этой игре будет двое, и назвал чемпионами обе команды.

Зрители были возмущены таким исходом. По их мнению, это не только совершенно дискредитировало судейство в КВН, обесценило победу «Вятки», но и оскорбило «серебряных» чемпионов прошлых лет.

На сайте change.org даже появилась петиция, призывающая бойкотировать эфир финала КВН на «Первом канале». Ко времени публикации новости ее подписали более двух сотен человек.

О негативном отношении к решению судей говорит и количество дизлайков к видео финала, размещенному на официальном YouTube-канале КВН. Их количество перевалило за 53 тысячи. В то время как понравилось видео только около 12 тысячам пользователей.

В комментариях под роликом пользователи высказывают свое осуждение.

«Медаль тускнеет через годы, а позор вам навсегда», «Запомним этот день. В этот день окончательно умерло хоть сколько-то объективное судейство в КВН. И назад уже дороги нет», «Эта игра войдет в историю КВН, как самое позорное судейство!»,

«Масляков, это фиаско, братан», «Отвратительное решение. Смотрю КВН уже больше 30 лет, но это решение убивает интерес к этой прекрасной игре! Противно, когда «Раисы» вместо выступления выпрашивали награду!» - пишут пользователи.

Источник: https://www.nur.kz/1771780-pozor-vam-navsegda-zriteli-razocarovany-finalom-vyssej-ligi-kvn-2018-goda.html?fbclid=IwAR2TnglLrpr9EXfJ33xA50DCJ1XsGHslcRQ-hnPygSTqeLX7nJkPDiSg_UQ&utm_source=mailfire&utm_medium=webpush