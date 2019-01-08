Обычаи и традиции на старый Новый Год

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Со старым Новым годом связано много обычаев и традиций. В народном календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильевым днем. Наши предки считали, что этот день оказывает большое влияние на весь последующий год.

В деревнях и селах в Васильев день отмечали «овсень» – праздник, связанный с обрядом обсевания, задабривания будущего урожая. В этот день дети по дому рассыпали зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка дома собирала зерна с пола и хранила их до посева.

Также у наших предков-славян существовал важный обряд варения каши. Эта традиция напоминала гадание на будущий год. Обряд варения каши проводился в ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Старшая женщина в семье ровно в два часа ночи приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из реки или колодца. Крупа и вода стояли на столе до тех пор, пока не истопится печь, и до них никто не дотрагивался, чтобы не отпугнуть судьбу. Далее вся семья садилась за стол, и старшая женщина, размешивая кашу, причитала: «Сеяли, растили гречу все лето; Уродилась каша греча И крупна, и румяна. Звали-позывали нашу гречу Во Царьград побывать, На княжеский пир пировать. Поехала греча во Царьград Побывать со князьями, Со боярами, С честным овсом, С золотым ячменем. Ждали гречу, Дожидали у каменных врат; Встречали гречу князья и бояре, Сажали гречу за дубовый стол Пир пировать, И приехала наша греча К нам гостевать». После этого все вставали из- за стола, а хозяйка с поклоном ставила кашу в печь. Когда каша поспевала, смотрели, полон ли горшок. Если каша выползала из него – это предвещало беду всему дому. От треснувшего горшка тоже хорошего ждать не приходилось. После снятия пенки осматривали саму кашу – если она была наваристой, значит, будет и счастье, и урожай. Хорошую кашу съедали на завтрак, плохую же выбрасывали в реку.

Вечером крестьяне выходили на улицу щедровать (надевали маски, наряжались и шли к соседям). Гуляющие пели щедровки (особые песни, в которых величаются хозяева дома, к ко- торым пришли ряженые). За эти песни ряженые получали самые щедрые за все время колядования подарки. Отсюда и одно из названий 13 января – щедруха. На Новый год было принято щедро угощать домашних и гостей мясом и жирными блюдами, поэтому этот день назывался еще и «жирная кутья». Считалось, что чем щедрее хозяева угостят или одарят колядующих, тем богаче будут жить в наступающем году.

Источник: http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html