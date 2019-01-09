Арии из оперы представят на Дне открытых дверей

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Первый в новом году День открытых дверей состоится 19 января в Краснодарском государственном институте культуры.

После официальной части абитуриентам и их родителям представят арии из оперы на украинском языке "Запорожец за Дунаем" композитора Семёна Гулака-Артемовского. Они прозвучат в исполнении студентов кафедры академического пения и оперной подготовки. Главные партии исполнят Екатерина Жук (ассистент-стажер) и Бека Шошиашвили (магистрант).

Кроме того в этот день состоится презентация кафедры арт-бизнеса, туризма и рекламы.

Отметим, за первое полугодие институт культуры во время таких акций посетило более 660 человек из разных уголков страны: Астраханской, Ростовской, Тульской и Свердловской областей, Крыма, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республики Коми, Якутии и других.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры