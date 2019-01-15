Дизайнеры КГИК – призеры международного фестиваля

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Студенты и преподаватели кафедры дизайна Краснодарского государственного института культуры стали призерами международного фестиваля "Китеж градъ". Он собрал участников от Калининграда до Владивостока, а также представителей Китая, Ирана, Монголии и Казахстана.

Фестиваль проходил под девизом "Комфортная среда. Диалог с водой".

Диплом I степени в категории "Профессионал/преподаватель" получила старший преподаватель кафедры дизайна Анастасия Чалая. Она представила на конкурс серию работ "Сны о городах, в которых я никогда не бывал" и стала победителем в номинации "Авторская тема".

Еще четыре награды завоевали студенты института культуры.

Влада Антонова стала обладателем диплома I степени (руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Галина Терещенко). Она представила жюри проект творческой дачи п. Кабардинка. Дипломы II степени получили Эльзана Акназарова и Белла Папова (руководитель – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дизайна Ольга Прудовская). Эльзана подготовила концептуальный проект по реконструкции кинотеатра "Болгария", а Белла – дизайн-проект интерьера общеобразовательной школы в Сочи.

Александра Пилюк и Анна Журавлева получили диплом III степени. Они также занимаются под руководством Ольги Прудовской. Студентки представили общую работу «Проектирование домов новой культуры – МКУ "Сельский дом культуры"».

Дипломы студенты получили от президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры