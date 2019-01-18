РЕН ТВ запустит собственный НИИ

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28 января в эфире канала выйдет ПРЕМЬЕРА программы «НИИ РЕН ТВ», в которой популярный travel-блогер Сергей Доля отправится на поиски истины.

Первой громкой премьерой РЕН ТВ в 2019 году станет программа «НИИ РЕН ТВ – Невероятно Интересные Истории». В каждом выпуске youtube-звезда Сергей Доля будет отправляться в самые загадочные места на планете, чтобы переворачивать представление зрителей о происходящем в мире.

Сергей Доля известен благодаря своим блогам о путешествиях. Но по его собственным словам, новая программа на РЕН ТВ будет отличаться от всего, что он делал ранее:

«Мой блог всегда был трэвел-контентом: вот я поехал туда, вот я сел в самолет, вот я поел в ресторане. Я больше не хочу рассказывать о целых поездках. Я хочу делать интересные истории о местах, где я путешествую. Хочу передать атмосферу и дать высказаться не только мне, но и людям, которые тоже прошли через “прыжок в пасть акулы”. Моя задача погрузить зрителей в эмоциональное участие, показать вам что-то за пределами рационального объяснения, а это может только телевидение. «НИИ РЕН ТВ» – это не блог или рассказ, а остросюжетный блокбастер, который заставляет человека сидеть, открыв рот. Мы делаем программу такой, чтобы в любую секунду вы её включили и уже не смогли от неё оторваться».

«НИИ РЕН ТВ» предложит истории не только из разных уголков нашей планеты, но и на любой вкус. Любителям фауны предстоит узнать о порочном и безнравственном образе жизни пингвинов, которые при детальном изучении оказались крайне жестокими морскими птицами. Фанатам истории Сергей Доля объяснит, откуда на древних мегалитах Стоунхенджа взялись следы бетонного раствора – и почему власти Китая запрещают мировым ученым проверить подлинность легендарной терракотовой армии. Интересующиеся оружием узнают, какую из пустынь собираются превратить в мощный военный полигон – и какие тайны скрывают в ней власти Чили. Те, кого волнует будущее планеты, увидят огромный разлом африканского континента – и поймут, как это может привести к концу света. Любители загадок получат доступ к рассекреченному досье ФБР, которое проливает свет на истинную причину смерти гениального Николы Теслы. Но всё это – лишь малая часть «невероятно интересных историй».

Во время съемок ведущий успел рискнуть жизнью десятки раз. Например, больше всего на свете Сергей Доля боится акул – но специально для зрителей РЕН ТВ нырнул прямо в пасть хищника. Он не стесняется говорить о своих страхах, потому что всегда готов встретиться с ними лицом к лицу:

«Мне постоянно страшно. Мне уже редакторы и монтажеры, которые готовят «НИИ РЕН ТВ», говорят, что я самый трусливый ведущий на телевидении – потому что мне всё время страшно. Я так считаю: если вы сидите в студии на диване, конечно, вам нечего бояться. А когда вы каждый день засовываете голову в пасть льва, то бояться – вполне нормально. От ныряния с акулой до прогулок по криминальным районам – всё это будет в нашей программе. И вы поймете, почему я боялся», – признаётся Сергей Доля.

Смотрите премьеру программы «НИИ РЕН ТВ» с Сергеем Долей – с 28 января, с понедельника по четверг, в 14:00.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям