ДРУЗЬЯ, НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!

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27 января 2019 года состоится открытие самого большого в России музея М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол.

Культурный прорыв и подвижничество…. Так расценивается новость об этом музее, инициатором создания которого стал глава Талдомского округа Владислав Юдин.

Самые тёплые пожелания и поздравления поступают от писателей, журналистов, теле-, радиоведущих, деятелей науки, спорта, кинематографа, эстрады… Все эти люди едины в одном, говоря о значимости события, о его огромном влиянии на культуру Талдомского края, Подмосковного региона, страны.