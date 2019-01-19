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ДРУЗЬЯ, НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!

27 января 2019 года состоится открытие самого большого в России музея М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол.

Культурный прорыв и подвижничество…. Так расценивается новость об этом музее, инициатором создания которого стал глава Талдомского округа Владислав Юдин.
Самые тёплые пожелания и поздравления поступают от писателей, журналистов, теле-, радиоведущих, деятелей науки, спорта, кинематографа, эстрады… Все эти люди едины в одном, говоря о значимости события, о его огромном влиянии на культуру Талдомского края, Подмосковного региона, страны.

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Категория: Новости / Культура

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