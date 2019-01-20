Диана Арбенина оправляется после приступа и обещает себя беречь

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Артистку госпитализировали 17 января. Французские врачи не поставили певице точный диагноз.

Лидер музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выписана из французской клиники после сердечного приступа. Она дала краткий комментарий в соцсети, поблагодарив поклонников за поддержку и пообещав себя беречь.

- Мне уже легче, я могу шевелить руками, ногами. Наша музыкантская жизнь состоит из перелетов и часовых поясов, не справился чуть-чуть организм. Я постараюсь договориться со своим сердцем, со своей головой, постараюсь себя беречь, - сказала Диана и поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее РБК сообщило, что Диану Арбенину госпитализировали во Франции 17 января. Как выяснило агентство, - угрозы для жизни нет, однако французские врачи не поставили певице точный диагноз. Дальнейшее обследование и лечение Арбенина планирует проходить на родине.

Диана Арбенина – автор текстов и солист музыкальной группы «Ночные снайперы». Летом 2018 года группе исполнилось четверть века.

Источник: https://ianews.ru/articles/116043/