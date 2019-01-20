Диана Арбенина оправляется после приступа и обещает себя беречь
Артистку госпитализировали 17 января. Французские врачи не поставили певице точный диагноз.
Лидер музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выписана из французской клиники после сердечного приступа. Она дала краткий комментарий в соцсети, поблагодарив поклонников за поддержку и пообещав себя беречь.
- Мне уже легче, я могу шевелить руками, ногами. Наша музыкантская жизнь состоит из перелетов и часовых поясов, не справился чуть-чуть организм. Я постараюсь договориться со своим сердцем, со своей головой, постараюсь себя беречь, - сказала Диана и поблагодарила поклонников за поддержку.
Ранее РБК сообщило, что Диану Арбенину госпитализировали во Франции 17 января. Как выяснило агентство, - угрозы для жизни нет, однако французские врачи не поставили певице точный диагноз. Дальнейшее обследование и лечение Арбенина планирует проходить на родине.
Диана Арбенина – автор текстов и солист музыкальной группы «Ночные снайперы». Летом 2018 года группе исполнилось четверть века.
Источник: https://ianews.ru/articles/116043/