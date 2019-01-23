Татьянин день 25 января

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25 января современное студенчество и Православные христиане празднуют Татьянин день.

В чём суть праздника, какая связь между событиями и почему всё это происходит в один день, поговорим сегодня.

Начнём с истории Святой Татьяны.

Святая Великомученица Татиана родом из Рима, где она жила в III веке. Её земной путь был отмечен верным служением Христианству, чудесами и тяжкими испытаниями.

Татьяну отличало просвещение, духовное образование, она хорошо знала не только Священное Писание, но премудрости наук. Так что неслучайно сегодня Святая почитается как Небесная покровительница образования и студенчества.

Святая Татиана появилась на свет в богатой и знатной семье римского консула. Её родители были людьми благочестивыми, тайно исповедовали Христианство. И дочь воспитывалась по канонам веры. Девочка росла набожной, кроткой, тихой и удивительно красивой, ей было чуждо богатство.

Подросшая девушка пленила своим обликом и сыскала славу замечательной невесты. К ней сватались самые знатные господа Рима, но получали отказ. Татиана выбрала путь служения Богу и решила быть «невестой Христовой». Она посещала один из христианских храмов Рима, где неустанно молилась. За свою службу была удостоена сана диаконисы — первая из женщин, удостоенная рукоположения, допущена в самое сердце христианской церкви. В обязанности её входило посещении больных женщин, уход за ними, подготовка к крещению, их просвещение.

Земные годы Татьяны пришлись на период правления императора Александра — время гонения Христианства. Допускалась вера только в языческих богов. Татиана была схвачена язычниками за свою веру и приведена в храм Аполлона. Её пытались принудительно заставить верить в язычников. Но диакониса была непререкаемой и верной своей вере.

Со­глас­но преданию, свя­тую Та­ти­а­ну по­сле страшных ис­тя­за­ний, бро­си­ли на аре­ну цир­ка (Ко­ли­зея), чтобы сви­ре­пый лев рас­тер­зал ее тело. Но к удивлению зевак, лев не сделал этого, он стал крот­ко лас­кать­ся к жертве. То­гда Свя­тую и восемь слуг, мучивших её, тоже усек­ли ме­чом.

Эти печальное событие произошло 12 января (25 января по новому стилю) 226 года.

Источник: Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Книга 5, часть 1.