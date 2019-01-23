Татьянин день 25 января
25 января современное студенчество и Православные христиане празднуют Татьянин день.
В чём суть праздника, какая связь между событиями и почему всё это происходит в один день, поговорим сегодня.
Начнём с истории Святой Татьяны.
Святая Великомученица Татиана родом из Рима, где она жила в III веке. Её земной путь был отмечен верным служением Христианству, чудесами и тяжкими испытаниями.
Татьяну отличало просвещение, духовное образование, она хорошо знала не только Священное Писание, но премудрости наук. Так что неслучайно сегодня Святая почитается как Небесная покровительница образования и студенчества.
Святая Татиана появилась на свет в богатой и знатной семье римского консула. Её родители были людьми благочестивыми, тайно исповедовали Христианство. И дочь воспитывалась по канонам веры. Девочка росла набожной, кроткой, тихой и удивительно красивой, ей было чуждо богатство.
Подросшая девушка пленила своим обликом и сыскала славу замечательной невесты. К ней сватались самые знатные господа Рима, но получали отказ. Татиана выбрала путь служения Богу и решила быть «невестой Христовой». Она посещала один из христианских храмов Рима, где неустанно молилась. За свою службу была удостоена сана диаконисы — первая из женщин, удостоенная рукоположения, допущена в самое сердце христианской церкви. В обязанности её входило посещении больных женщин, уход за ними, подготовка к крещению, их просвещение.
Земные годы Татьяны пришлись на период правления императора Александра — время гонения Христианства. Допускалась вера только в языческих богов. Татиана была схвачена язычниками за свою веру и приведена в храм Аполлона. Её пытались принудительно заставить верить в язычников. Но диакониса была непререкаемой и верной своей вере.
Согласно преданию, святую Татиану после страшных истязаний, бросили на арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев растерзал ее тело. Но к удивлению зевак, лев не сделал этого, он стал кротко ласкаться к жертве. Тогда Святую и восемь слуг, мучивших её, тоже усекли мечом.
Эти печальное событие произошло 12 января (25 января по новому стилю) 226 года.
Источник: Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Книга 5, часть 1.