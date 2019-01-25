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Умер прославленный певец

Народного артиста России и Татарстана не стало на 84-м году жизни. Ильгам Шакиров скончался в среду, 16 января. Причина смерти выдающегося представителя татарской музыкальной культуры не раскрывается.

О том, что известный во всем мире артист ушел из жизни, сообщила пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Тукая на своем официальном сайте.

Шакиров, на композициях которого выросло несколько поколений зрителей, являлся лауреатом Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая.

Ильгам Шакиров скончался в среду, 16 января. Причина смерти выдающегося представителя татарской музыкальной культуры не раскрывается.

Источник: https://mixer-1ruplus.ru/view/new/?utm_content=56da9435355bbfca3a0af237b4cee4fe&utm_source=8408&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=#

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Категория: Новости / Культура

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