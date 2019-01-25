Умер прославленный певец

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Народного артиста России и Татарстана не стало на 84-м году жизни. Ильгам Шакиров скончался в среду, 16 января. Причина смерти выдающегося представителя татарской музыкальной культуры не раскрывается.

О том, что известный во всем мире артист ушел из жизни, сообщила пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Тукая на своем официальном сайте.

Шакиров, на композициях которого выросло несколько поколений зрителей, являлся лауреатом Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая. Ильгам Шакиров скончался в среду, 16 января. Причина смерти выдающегося представителя татарской музыкальной культуры не раскрывается.

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