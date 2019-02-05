Вечер памяти в рамках ЛИТО «Горит свеча»

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Мы знаем, что в течение месяца участники литературного объединения «Горит свеча» встречаются в Центральной городской библиотеке им. Э. Э. Баллиона несколько раз.

Обычно, заседания проходят на свободную тематику, но 2 февраля было решено устроить тематический вечер памяти, посвященный ушедшим из жизни участникам ЛИТО «Горит свеча».

Руководитель союза Головко Людмила Петровна открыла мероприятие приветственным словом, высказавшись на тему главных январских/февральских памятных дат. Поэты почтили память защитников Ленинграда, Сталинграда, Новороссийска.

После вступительной части перешли к главной теме: говорили о тех Новороссийских авторах - первых участниках литературного союза «Горит свеча», которых уже нет с нами. Читали их стихотворения, произведения, вспоминали о значимых событиях прошлых лет. Мероприятие стало особенным и тронуло за душу каждого.

Приглашаем посетить презентацию сборника четверостиший Виктора Лихошерстова, которая состоится 16 февраля в 14:00 в конференц-зале библиотеки им. Э. Э. Баллиона.