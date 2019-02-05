В Президентской библиотеке свои первые работы показали финалисты фестиваля «Всё начинается с детства»

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В Президентской библиотеке состоялось очередное заседание киноклуба, которое прошло в рамках II Международного фестиваля детского творчества, посвящённого истории России в поэзии и авторской песне ХХ–ХХI веков.

Организаторы фестиваля – Фонд Александра Городницкого по развитию и популяризации поэзии и авторской песни и Всероссийский музей А.С. Пушкина.

Как отметила в своём выступлении представитель Фонда А. Городницкого Елена Паршукова, Президентская библиотека вот уже второй год предоставляет свою площадку для проведения финала конкурса медиапроектов, созданных одарёнными школьниками города. По поручению Александра Городницкого представитель фонда передала Президентской библиотеке диск с записью его последнего фильма «Ленинградский метроном» – первую, самую тяжёлую блокадную зиму будущий поэт и бард провёл в осаждённом городе.

Программа киноклуба состояла из показа и обсуждения 15 работ детей – финалистов конкурса медиапроектов фестиваля, многие из которых были посвящены 75-летию полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады. Авторы рассказали о замысле и реализации своих идей, посвящённых истории России. Первоклассник школы № 323 Алёша Орешков выступил первым, по-актёрски уверенно прочитав стихотворение о первой блокадной зиме в подготовленном им видеоролике под названием «Молчанов. Приказано выжить!», который посвящён поэту Николаю Молчанову, «часовому блокады». Видео с исследованием темы «История России первой половины XX века в творчестве Лидии Корнеевны и Корнея Ивановича Чуковских», снял второклассник той же школы Всеволод Щурский. Он подробно раскрыл историю создания Корнеем Ивановичем Чуковским военной сказки «Одолеем Бармалея», которую прочитал на портале Президентской библиотеки. А третьеклассник Максим Авдошин из этой же – самой, по-видимому, кинематографической – школы Санкт-Петербурга представил «„Воспоминания“ Александра Городницкого».

Впрочем, и у ребят из других школ тоже были отлично выполненные работы – и тематически, и композиционно, и эстетически. Аплодисментами встретил зал коллективную работу 638-й школы города Павловска «Сказ про то, как начал быть Павлов град» на стихотворение поэтессы Людмилы Дмитриевой: для съёмок фильма юные герои переоделись в костюмы тех исторических персонажей, которые участвовали в закладке Павловского дворца и ландшафтного парка.

Как было отмечено на заседании киноклуба Президентской библиотеки, фестиваль призван содействовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию своей родины, созданию условий для активного включения в поисковую, исследовательскую и творческую деятельность; выявлению и поддержке одарённых детей и творческой молодёжи.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки