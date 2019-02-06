Владимир Синяговский стал почетным гостем на юбилейном вечере ансамбля «Самородок»

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Замечательная дата, ведь именно 30 лет назад в далеком январе 1989 года водитель автогаража В.И. Гавриш растянул гармонь и собрал вокруг себя коллег — любителей народной песни. Уже тогда ансамбль завоевал зрительские симпатии и продолжил собираться в Доме культуры хутора Галицына Славянского района.

Сегодня в «Самородке» одиннадцать казаков в возрасте от 24 до 72 лет. За высокое исполнительское мастерство, широкий репертуар (в репертуаре ансамбля более 100 песен различных по характеру и жанру: исторические, семейно-бытовые, строевые, лирические, шуточные, обрядовые песни, а так же песни кубанских, российских композиторов и поэтов), и вклад в пропаганду и сохранение кубанской казачьей песни, ансамблю «Самородок» было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

Этот замечательный ансамбль полюбил зритель всей Кубани. «Самородок» — постоянный участник всех важных мероприятий, победитель творческих конкурсов и фестивалей различных уровней.

С момента его основания и по сей день поддержкой и опорой для ансамбля является нынешний депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, который стал почетным гостем на юбилейном вечере ансамбля.

«Сегодня, на праздничном концерте ансамбля «Самородок», в зале нет ни одного пустого места. Одна за одной льются душевные казачьи песни, не смолкают аплодисменты. Я бесконечно рад присутствовать на таком замечательном мероприятии, почувствовать атмосферу настоящего праздника казачьей песни, казачьего быта, обычаев и истории. Желаю ансамблю дальнейшего процветания. Всего самого доброго на долгие лета», - обратился ко всем гостям Владимир Синяговский.