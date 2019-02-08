Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

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Россию на конкурсе «Евровидение-2019» представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

«Россию на конкурсе “Евровидение-2019” представит певец Сергей Лазарев… подробности смотрите в программе “Привет, Андрей” в субботу в 17.30 на телеканале “Россия 1”», — сказал собеседник агентства.

Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии.

Источник: https://news.mail.ru/society/36238881/?from=push