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В КГИК прошел семинар-практикум для библиотекарей Кубани

В Краснодарском государственном институте культуры накануне состоялся методический семинар-практикум "Внедрение инновационных технологий в работу библиотеки. Новые аспекты библиотечной деятельности".

Библиотеку КГИК посетили сотрудники массовых библиотек края, представители сектора по продвижению библиотечно-информационных технологий МУК ЦБС Краснодара, библиотекари Кубанского государственного технологического университета, а также преподаватели института культуры.

Сотрудники библиотеки вуза ознакомили слушателей с инновационными технологиями в библиотечной деятельности, продемонстрировали работу электронного абонемента, возможности автоматизированной библиотечно-информационной системы МАРК, процессы обработки литературы с применением RFID-технологий.

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Категория: Новости / Культура

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