Последние годы Пушкина – в ­­­­­­­­­­­­­­­­­раритетах Президентской библиотеки

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«Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вёл, по-видимому, самую рассеянную жизнь…

Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нём было заметно какое-то грустное беспокойствие, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили», приводятся воспоминания Н. В. Путяты в одной из статей журнала «Русская старина».

10 февраля 2019 года исполняется 182 года со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина, творчество и личность которого не перестают интересовать миллионы читателей в России и за её пределами. Коллекция Президентской библиотеки А. С. Пушкин (1799–1837) своих раритетных изданиях передаёт всю уникальность натуры гения, на которой фокусируют своё внимание авторы исследовательских работ. «„Ясный“, „гармонический“ Пушкин, гениальный „гуляка праздный“, такой как будто понятный в своей нехитрой гармоничности благодушной беспечности, в действительности представляет из себя одно из самых загадочных явлений русской литературы, – пишет В. Вересаев в книге «Пушкин в жизни. Вып. 1», с которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. – Он куда труднее понимаем, куда сложнее, чем даже Толстой, Достоевский или Гоголь. Меня особенно интересовал он как живой человек, во всех подробностях и мелочах его живых проявлений».

«Живой» Пушкин предстаёт в раритетах Президентской библиотеки, посвящённых периоду его жизни, начиная с женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой в 1831 году.

Воззрения самого Пушкина не идеализировали брак: «Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная жена – род шапки с ушами. Голова вся в неё уходит». Это цитата из статьи П. Каратыгина «Наталья Николаевна Пушкина в 1831–1837 гг.», опубликованной в журнале «Русская старина» . В той же самой статье в журнале «Русская старина» читаем выдержку из письма Пушкина Н. Кривцову: «В тридцать лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не на розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчёты. Всякая радость будет для меня неожиданностью».

Он работал до самых последних дней жизни, свидетельствуют воспоминания о поэте, изложенные в«Очерках по истории новой русской литературы. Т. 2. (Пушкинский период)» и в уникальном издании«Разговоры Пушкина». В последнем, под редакцией С. Гессена, приводится выдержка из дневника Д. Келлера: «Недели за три до смерти историографа Пушкина был я по его приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. „Об этом государе, – сказал он между прочим, – можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искажённом виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия“».

Пушкин продолжал напряжённо работать, но издание «Современника» не приносило предполагаемого дохода, цензура по-прежнему не допускала многие его сочинения к печати, финансовые проблемы в семье нарастали: на своём любимом вольтеровском кресле за рабочим столом поэт сидел в долг…

Пушкина продолжали тяготить отношения с сильными мира сего. И замечания вроде того, которое менторски высказал поэту Бенкендорф; оно процитировано в книге «Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к императору Николаю I-му о Пушкине»: «Государь Император заметить изволил, что вы находились на бале у французского посла во фраке, между тем как все прочие, приглашённые в сие общество, были в мундирах. Как всему дворянскому сословию присвоен мундир тех губерний, в коих они имеют поместья, откуда родом, то Его Величество полагает изволить приличнее русскому дворянству являться в сём наряде в подобные собрания».

Вольный гений Пушкина не желал признавать каких-либо рамок и ограничений. Камер-юнкерский мундир решительно был узок поэту. Желая приготовить к мысли об отставке свою жену, Пушкин писал ей 15 мая 1834 года: «Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! Да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином!»

И позже написал ей же: «Опала легче презрения». Тем временем усугублялся конфликт Пушкина с Жоржем Дантесом и его покровителем голландским посланником Геккереном. В издании «Разговоры Пушкина» приводятся «Воспоминания о Пушкине и Гоголе» В. Нащокиной: «Барон Геккерен… один раз на балу поднял ключик от часов, обронённый поэтом, и подал его Пушкину с заискивающей улыбкой. Эта двуличность так возмутила прямодушного, вспыльчивого поэта, что он бросил этот ключик обратно на пол и сказал Геккерену со злой усмешкой: „Напрасно трудились, барон!“».

Последние дни и часы жизни поэта детально описаны в книгах Д. Анучина «А. С. Пушкин», в журнале Русская старина , в упоминавшихся выше «Разговорах Пушкина». Князь Вяземский описал дуэль Пушкина: «Он упал на шинель, служившую барьером, и не двигался, лёжа вниз лицом. Секунданты и Геккерен подошли к нему; он приподнялся и сказал: „Подождите, у меня хватит силы на выстрел“. Геккерен стал опять на место… Пушкин после выстрела подбросил свой пистолет и воскликнул: „Браво!..“ Придя в себя, он спросил д’Арширака: „Убил ли я его?“ „Нет, – ответил тот, – вы его ранили“. „Странно, – сказал Пушкин, – я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, мне всё равно. Как только мы поправимся, снова начнём“».

В ответ на увещевания друзей не делать этого Пушкин сказал: «Я принадлежу стране и хочу, чтобы имя моё было чисто везде, где оно известно».

И в тех же Разговорах слышим тихое пушкинское: «По приезде домой, однако ж, раненый почувствовал смерть и сказал: „Теперь я вижу, что я убит“».

В день смерти Пушкина у дома на Мойке, 12, собралась многотысячная толпа, её привело сюда то многое, что описано А.Кашпуревым в сочинении «Заслуги А. С. Пушкина пред русским народом».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки