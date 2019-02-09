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В библиотеках Новороссийска «День былинного богатыря»

Специально ко Дню защитников Отечества 7 февраля с дошкольниками клуба «Читай-ка», который работает на базе библиотеки-филиала № 9 п. Верхнебаканский, сотрудниками был проведен познавательно-игровой час.

Дети прослушали краткий рассказ об истории славной Руси, которую постоянно приходилось защищать от нашествия иноземцев, о сильных и мужественных воинах -  богатырях и  витязях. Рассматривая картину В. Васнецова «Богатыри», ребята называли  имена богатырей, характеризуя каждого  из них, отгадывали загадки о богатырском оружии. В игровой части мероприятия «читай-ки» вспоминали и запоминали русские пословицы о воинском долге, товариществе, смелости, играли в игру «Да» или «Нет».

Сильным, смелым, мужественным воином-защитником Земли русской предстал перед ребятами Илья Муромец в старом советском мультфильме «Илья Муромец» (1975г.), который пропитан былинным духом и показывает богатырей такими, какими они изображены в русских народных сказках и былинах.

В завершение мероприятия дети повторили завет, оставленный русскими богатырями: любить, беречь и защищать свою Родину, свой народ.

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Категория: Новости / Культура

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