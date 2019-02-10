Не только юрист. Анатолий Кони – в фонде Президентской библиотеки

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«Он создал нам образцы особого прокурорского красноречия, – пишет об Анатолии Фёдоровиче Кони профессор А. А. Жижиленко в издании «Анатолий Фёдорович Кони» (1925) из фонда Президентской библиотеки, – красноречия без пафоса и громких фраз, но с углублённым анализом преступления и преступника.

<…> В своих речах он представлял собой тип обвинителя, „объективно разбирающегося во всех pro и contra обвинения, выясняющего те побудительные причины, которые могли заставить подсудимого совершить преступление“».

9 февраля 2019 года отмечается 175-летие со дня рождения Анатолия Фёдоровича Кони (1844–1927), выдающегося российского юриста, государственного и общественного деятеля. В электронном фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с малоизвестными материалами, дающими представление не только о профессиональной деятельности Кони, но и о личности настоящего русского интеллигента с беспрецедентной широтой кругозора и ясным видением способов «обустройства России».

Последовательному стороннику прогрессивных нововведений судебной реформы Александра IIпришлось всей своей богатейшей правовой практикой отстаивать принятые им на вооружение принципы. Главные из них сформулированы в работах А. Ф. Кони, представленных на портале и в фонде Президентской библиотеки: «Отцы и дети судебной реформы» , «О суде присяжных и о суде с сословными представителями», «Краткий конспект курса уголовного судопроизводства, читаемого воспитанникам 1 кл. Императорского Александровского лицея доктором уголовного права А. Ф. Кони», «Речь председателя суда Кони», «Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т.» и многих других.

К своей профессии Анатолий Фёдорович относился как к искусству. Не случайно его воспоминания называются «Суд – наука – искусство: из воспоминаний судебного деятеля». Вот он пишет о выступлениях в суде экспертов-криминалистов: «Особенным блеском, на моей памяти, отличались словесные заключения профессора Душана Фёдоровича Лямбля. Слушать его образную, строго научную, богатую опытом и многочисленными примерами речь было истинным наслаждением. Я не могу забыть его блестящих заключений… Мне кажется, что я и сейчас вижу перед собою его умное лицо, белокурые с проседью волосы, мягкий взор его голубых глаз и слышу его точное и убедительное слово с лёгким немецким акцентом». Что ж, у него были хорошие учителя; многое из их багажа Кони взял с собой в непростую, подчас драматичную правовую практику, когда приходилось сталкиваться с непониманием, остракизмом, угрозами.

«Так много для краткой человеческой жизни красиво и безупречно пройденных ступеней на редкость разносторонней деятельности. Столько заслуг исключительной судебной деятельности, – пишет Л. Утевский в издании 1925 года «Анатолий Фёдорович Кони». – Вершина ораторского искусства. Служение науке, начатое с университетской скамьи. Общественная деятельность, полная лучших стремлений. Истинный литературный дар. Наконец, встречи: пёстрые, интересные. Дружба с целой плеядой замечательных русских людей».

Первыми в этом ряду можно поставить Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Льву Николаевичу адвокат Кони подарил сюжет романа «Воскресение», раскрыв сложнейшую психологическую подоплёку одного из своих дел. Отношения с Чеховым сложились после его возвращения из поездки на Сахалин: писатель обратился к Кони как члену Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных, судьба которых, и особенно их малых детей, волновала Антона Павловича.

«Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль о том, что происходит в далёкой и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств, – напишет позже Кони в своей книге «Воспоминания о А. П. Чехове», ознакомиться с которой можно в электронном читальном зале Президентской библиотеки. – Эту задачу взял на себя А. П. Чехов. Он ясно осознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, „прославленные шестидесятые годы“ ничего не сделали».

Сделали они – писатель и юрист, благодаря активным действиям которых на Сахалине было создано отделение Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных.

После провала «Чайки» в Александринском театре Кони написал Чехову тёплое письмо поддержки, свидетельствующее о тонкости и точности критического анализа пьесы, глубокого понимания жизни. Писатель ответил: «Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие Вас написать его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участия, которое Вы называете „ненужным“, я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло».

Главное в жизненном пути Анатолия Фёдоровича сформулировал академик Российской академии наук С. Ф. Платонов по случаю 80-летия юриста в упомянутой выше книге «Анатолий Фёдорович Кони»:

«Одарённый умом и талантом, способный влечь к себе сердца, Вы имели все шансы достигнуть степеней высоких на поприще служебной карьеры и житейского успеха. И, однако, успех Ваш, достигнутый в русском обществе, не был карьерой, Вы пошли путём, независимым от милостей и ласк, и связали жизнь свою со служением не власти и моде, а вечному и безусловному. В судебной среде, в общественной деятельности, в литературных выступлениях Вы всегда искали истины и справедливости – начал человеческого духа, без которых не может человечество ни в какое время, даже в те моменты, когда в нём, казалось бы, забыты право и братолюбие».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки