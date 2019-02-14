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В Краснодаре продолжается прием заявок на фестиваль "Весенняя мозаика"

В Краснодаре с 27 по 29 марта пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблевой музыки "Весенняя мозаика". Краснодарский государственный институт культуры продолжает прием заявок до 4 марта.

Конкурс будет проводиться в два этапа по следующим номинациям: фортепианный ансамбль в четыре руки или два рояля и инструментальный или вокальный аккомпанемент.

Участники каждой категории исполнят свободную программу. В номинации "Фортепианный ансамбль" музыканты должны будут представить программу наизусть.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области ансамблевого исполнительства, награждение победителей и концерт лауреатов.

На торжественной церемонии открытия для участников и гостей выступит фортепианный дуэт Станислава и Ирины Агаевых.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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