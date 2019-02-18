Ветеран управления ФСБ провел лекцию в институте культуры

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Владимир Косяков рассказал об истории органов безопасности.

12 февраля Краснодарский государственный институт культуры посетил ветеран управления ФСБ России по Краснодарскому краю, полковник в отставке Владимир Косяков.

Студентам разных факультетов его представил ректор КГИК Сергей Зенгин. Он отметил, что подобные встречи помогают студентам набираться опыта и получать правдивую информацию из первых уст:

«В молодом возрасте нам не хватает опыта. Его мы можем взять либо из книг, когда черпаем опыт от мыслителей, либо методом проб и ошибок, либо через общение с людьми, которые добились результатов, успехов. Поэтому мы стараемся, чтобы в нашем институте было как можно больше подобных встреч».

Владимир Борисович свою лекцию посвятил истории ФСБ, рассказал о возникновении спецслужб в России и, в частности, на Кубани.

Полковник в отставке говорил о деятельности и значении ВЧК, НКВД, КГБ и других структурах. Рассказывал о значимых политических деятелях, разведчиках и о самых успешных контрразведывательных операциях.

«У вас достаточно интересное учебное заведение, – отметил Владимир Косяков. – Наша задача, чтобы студенты поняли работу органов безопасности на современном этапе. А понять, чем сегодня они занимаются, не зная их истории, истории государства – очень сложно. Студентов здесь учат строить взаимоотношения в обществе, а это самое главное и для будущих сотрудников органов безопасности».

Органы безопасности на плановой основе проводят цикл мероприятий, который направлен на противодействие фальсификации исторических фактов. Подобные лекции и выставки проходят для студентов тех специальностей, которые в будущем станут работниками музеев, будут управленцами. Именно они по средствам своей работы и будут передавать достоверную информацию, рассказывать правдивую историю обществу.

Напомним, в декабре 2017 года в институте культуры также проходила выставка "ВЧК. Документы истории. К 100-летию со дня образования. 1917-1921 гг.". В экспозицию были включены исторические фотографии и цветные копии наиболее значимых документов, отражающих основные этапы становления и развития советской спецслужбы периода 1917-1921 гг.

Источник: пресс-службы ректора КГИК