Невероятная находка в РФ: открыв гроб, люди замерли

/Культура/

Длина находки – 2,5 м. После того как необычный предмет был поднят на поверхность, все с изумлением обнаружили, что это на самом деле гроб.

Это открытие повергло присутствующих в шок. Внутри гроба покоилась высокая женщина, удивительной красоты, которая абсолютно не выглядела мёртвой. Казалось, процесс разложения обошёл её стороной, оставив ей пугающе живой внешний вид.

Она находилась в неопределённой жидкости розоватого оттенка. На вид покойнице было примерно 30 лет.

После более детального рассмотрения, работники шахты пришли к выводу, что женщина принадлежит к европеоидной расе, у неё большие глаза небесно-голубого цвета и широко распахнутый выразительный взгляд. Волосы незнакомки русые с рыжинкой. Все, кто видел девушку, утверждали, что можно поклясться, будто она всего лишь спит. Также все очевидцы признались, что были поражены её прекрасным обликом.

После обнаружения гроба, он пробыл открытым примерно 15 часов.

За это время практически все жители села успели лицезреть удивительную находку. Через некоторое время о найденном гробе сообщили в местную администрацию.

Вскоре в деревне собрались военные, полиция и пожарные. Население Ржавчика предупредили об опасности и вынудили покинуть место находки. После того как разогнали зевак, органы власти оцепили территорию. Нашедших гроб, а также всех, кто до него дотрагивался и находился в непосредственной близости от девушки, записали в список тех, кто должен был отправиться на карантин. Далее гроб отправили в Москву для последующего изучения специально собранной командой учёных.

Пока известно только, что женщине предположительно около 800 млн лет. Судя по анализу ДНК, она является славянкой. Но данные выводы идут в разрез с известными до сих пор теориями происхождения человека, ведь выходит, что загадочная красавица жила до динозавров!

Источник: https://mixer-1ruplus.ru/view/new/?utm_content=a948a218adc238da8341c863d32ef82f&utm_source=freesource&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=#