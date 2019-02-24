Вклад адмирала Ушакова в развитие русского флота – по материалам Президентской библиотеки

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24 февраля 2019 года исполняется 275 лет со дня рождения адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744–1817), которого Русская православная церковь причислила к лику святых как праведного воина, защитника Отечества невиданной храбрости, непревзойдённого тактика боя в акватории.

Президентская библиотека представляет пользователям редкие книги, раскрывающие историю победных морских баталий выдающегося флотоводца.

Из книги В. Анциферова «Адмирал Ушаков» (1940) можно узнать, какой суровой и аскетичной была кадетская юность сына сержанта лейб-гвардии Преображенского полка, поступившего в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В период учёбы Ушакова внутренний распорядок там не соблюдался. Начальство о своих воспитанниках почти не заботилось. Кадетам, чтобы не замёрзнуть в нетопленных спальнях, приходилось воровать дрова. Вне классного времени воспитанники были предоставлены самим себе.

«Сильный господствовал над слабым, – читаем у Анциферова. – Ушакову, выросшему в деревне под Ярославлем и обученному грамоте сельским священником, пришлось жить и учиться с заносчивыми сынками высокопоставленных вельмож. „Ха-ха-ха! Ну и дворянин – обладатель 19 ревизских душ“, - смеялись они над „лапотным видом“ Ушакова».

Но скоро тот заставил изменить отношение к себе.

«Однажды кадеты играли в „смотр“. Принимавший „смотр“ здоровался с выстроившимися кадетами, сидя верхом на плечах новичка. Как правило, коня изображал какой-нибудь кадет незнатной фамилии. И вот однажды верзила в расстёгнутом мундире попробовал было „оседлать“ Ушакова. Но прекрасно развитый физически Ушаков дал „командующему парадом“ такую затрещину, что с тех пор никто к нему больше не подступался».

Природная смекалка и успешность в науках быстро создали курсанту авторитет среди воспитанников и начальства. Через два года после поступления в корпус Фёдор Ушаков был произведён в гардемарины. По окончании Морского корпуса в мае 1766 года Ушаков получил чин мичмана и был направлен на Балтийский флот. Как пишет В. Анциферов, «…тяжелы были плавания того времени. Солонина и сухари – единственная пища – пагубно влияли на здоровье… Нужно было иметь железный организм, чтобы выдержать все невзгоды морской жизни».

С Балтики успешный моряк был переброшен на юг, где принимал непосредственное участие в строительстве русского Черноморского флота, в обустройстве Севастополя, о чём можно прочитать в книге историка В. Головачёва «История Севастополя, как русского порта» (1872): «Неузнаваемо преобразилась база Черноморского флота – Севастополь за время командования Ушакова флотом и портом. Город быстро рос и благоустраивался».

«Получив право самостоятельно действовать, Ф. Ф. Ушаков сразу выдвинулся в ряды знаменитых русских моряков, – читаем в книге М. Лялиной 1900 года „Подвиги русских адмиралов“ (1900). – До сих пор русские адмиралы держались больше оборонительных действий, Ушаков был не таков».

Конец XVIII столетия ознаменовался неожиданными военными успехами Франции. С небывалой быстротой в короткое время французами были заняты Голландия, нынешняя Бельгия, Швейцария, Италия, отняты от Венеции Ионические острова на восточном побережье Адриатического моря, заняты часть Албании, Мальта, Египет, подчинена своему влиянию Испания. Как пишет В. Ильинский, автор книги «Адмирал Ф. Ф. Ушаков в Средиземном море. 1799» (1914), «Европа была приведена в большое смущение, главным образом, быстротой и стремительностью этих завоеваний. Между тем французы, под предводительством молодого генерала Бонапарта, перелетали с места на место лёгкими, подвижными армиями».

Унаследованное Россией покровительство православных христиан на Востоке побудило Павла I подать руку помощи православному населению Ионических островов. Выйдя из Севастополя, Ушаков 25 августа 1798 года бросил якорь в Буюк-дере, военном порте близ Константинополя.

«С нетерпением ожидали турки прихода страшного „Ушак-паши“ и встречали его с большим почётом, – пишет Ильинский в вышеназванной книге. – Бесчисленное множество народа покрывало оба берега узкого Босфора, когда проходил по нему русский, ныне союзный, флот, возбуждавший жуткое любопытство турок по своим недавним победам над их флотом. Сам султан не мог удержаться от общего желания поближе рассмотреть своего счастливого противника. Говорили даже, что вечером того же дня для того, чтобы объехать на лодке суда русской эскадры, Ушакову пришлось в переодеться в простое платье…»

Прорыв через Гибралтар в Средиземное море сильного франко-испанского флота заставил Ушакова собрать все русские корабли в районе Корфу. Адмирал готовился вместе с англичанами выступить против французов. Однако Нельсон всеми силами старался отклонить разумные предложения Ушакова. Тот, в свою очередь, с подозрением относился к предложениям английского коллеги. «Нельсон с досадой видел, – пишет Анциферов, – что русский адмирал держит себя самостоятельно, независимо. Нельсон писал подчинённому ему командиру Трубриджу, что Ушаков „держит себя так высоко, что это невыносимо; под вежливой наружностью в нём скрывается медведь“».

Предчувствия не обманули опытного флотоводца. «По условиям, предложенным Нельсоном, – говорится далее в книге „Адмирал Ушаков“, – французские войска не признавались военнопленными, у них не отбиралось оружие, они не лишались права дальнейшего участия в войне. Ушаков от такого вероломства англичан пришёл в крайнее негодование. Он знал, что освобождающиеся в Риме французские войска будут переброшены на фронт против Суворова…»

Операция по взятию крепости Корфу была проведена Россией совместно с Турцией 18 февраля 1799 года. Русские моряки подверглись обстрелу пяти французских батарей. Наши корабли открыли ответный огонь и вывели из боя корабли французов. К 10 часам артиллеристы двух батарей противника покинули свои позиции. Путь русскому десанту был открыт. В бой вступили 1500 русских солдат, а также отряд турецкой армии. Французы сдали крепость. А ещё совсем недавно европейские газеты писали, что взять Корфу с моря невозможно…

В истории российского флота Ушаков остался единственным адмиралом, не проигравшим ни одного сражения.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки