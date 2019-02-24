Президентская библиотека приглашает на традиционный День Арктики

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28 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге на Сенатской, 3, состоится ежегодная конференция «День Арктики в Президентской библиотеке». Мероприятие проводится при организационной поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Конференция откроется в 10:00 и будет транслироваться в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки.

На мероприятии речь пойдёт о гидрографических исследованиях в Арктике, инновационных технологиях судостроения, строительстве новых атомных ледоколов, развитии туризма в Арктической зоне и исторических исследованиях Арктики конца XIX – начала XX века. Ожидается выступление главнокомандующего Военно-Морским Флотом России в 2012–2016 годах, главного советника президента Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Виктора Чиркова.

Модератором конференции станет директор Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Русского географического общества доктор географических наук, профессор Кирилл Чистяков.

В этот же день состоятся межрегиональная онлайн-викторина «Арктика объединяет!» для студентов вузов, призванная сформировать у молодёжи интерес к северным регионам, и круглый стол «Корабли для Арктики: разговор с профессионалами», на котором речь пойдет о строительстве новых атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика». Также 28 февраля в Президентской библиотеке откроется электронная выставка «Притяжение Севера», где будут представлены снимки фотографа, дизайнера и фотохудожника из Воркуты Владимира Плотницкого.

День Арктики – традиционное мероприятие, проходящее в Президентской библиотеке в конце февраля. Цель проекта – продвижение российской науки, культуры и образования, поддержка положительного имиджа страны в государствах циркумполярного региона, популяризация арктических исследований в рамках развития образовательной деятельности в соответствии с мировыми тенденциями, а также продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, внесение информационной составляющей в развитие Арктической стратегии Российской Федерации, утверждение Арктики как зоны мирного взаимодействия и сотрудничества.

Участниками Дня Арктики в Президентской библиотеке станут представители Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Института народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и ряда других вузов города на Неве.

В режиме видео-конференц-связи к встрече подключатся Сибирский федеральный университет (Красноярск), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Якутск), Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск) и вузы других городов европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.