Модельер Андрей Игрицкий представил новую коллекцию в Краснодаре

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28 февраля в Краснодарском государственном институте культуры состоялась творческая лаборатория "Мода. Стиль. Эпоха". Магистрант Андрей Игрицкий представил необычный проект – симбиоз дизайна среды и костюма. Андрей разработал современные подиумные модульные конструкции и создал свою новую коллекцию одежды "Black Cairo". Две разработки объединены одной темой – Египет.

Коллекция "Black Cairo" (Черный Каир) предназначена для молодых людей. В ее основе – черный цвет, бежевый, синий и красный. Одежда отшита из неопрена.

"На разработку концепции подиума и элементов площадки у меня ушел почти год. На отшив одежды около двух месяцев. Теперь планирую разработать коллекцию в советском стиле", – отметил модельер.

Андрей учится на факультете дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования. У него уже есть несколько успешных проектов. С женской коллекцией "Византия" он стал призером международного фестиваля моды, дизайна и ремесел "Губернский стиль – 2016", в 2017 году – выходил в финал Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт".

Руководитель проектов – преподаватель кафедры дизайна Эллина Мелоян.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры