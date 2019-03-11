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Культура побеждает...
Студентка Краснодарского государственного института культуры Екатерина Селивейстрова победила во всероссийском конкурсе "Талантливые люди".
Ее работа заняла первое место в номинации "Лучший проект студента".
На конкурс студентка информационно-библиотечного факультета отправила проект "Мифологические основы древних культур и «мир волшебного Средиземья» Дж. Толкина: сравнительный анализ". Руководитель – доцент Виктория Лебединская.
Екатерина учится на первом курсе специальности "Литературное творчество".
Источник: пресс-служба ректора КГИК