Гран-при конкурса хорового искусства уехало в Майкоп

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Накануне в Краснодаре завершился Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровые ассамблеи".

Обладателем Гран-при стал вокальный ансамбль Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Тхабисимова (Майкоп). Руководитель – Елена Торуа.

В номинации "Детские хоровые коллективы" лауреатом I степени стал хор учащихся Музыкального кадетского корпуса КГИК "Виват". Руководитель – Марина Черанева.

В номинации "Дирижеры-хормейстеры" лауреатами I степени в разных возрастных категориях стали: Анна Колонтаевская из Новороссийского музыкального колледжа имени Шостаковича и Анастасия Лебедева из Санкт-Петербургского государственного института культуры.

"Хочу поблагодарить ваш институт за гостеприимство и уют. Конкурс прошел на высоком уровне. Мне здесь очень понравилось", – отметила Анастасия Лебедева.

С окончанием фестиваля-конкурса всех поздравил и председатель жюри, известный дирижер и основатель Камерной капеллы "Русская консерватория" Николай Хондзинский:

"Этот фестиваль – это не то место, где участники друг против друга. Это место, в котором все объединяются и голосами, и духом, и музыкой. Хочу поблагодарить руководство института за приглашение. Мне все очень понравилось. И хочу поздравить победителей и участников. Ведь смысл не только в наградах, а в общении и в самой музыке".

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры