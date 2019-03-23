Юрий Мамин покидает Россию ради США

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Кинорежиссер Юрий Мамин заявил, что готов покинуть Россию и переехать в США.

По его словам, в России у него «нет возможности» работать и снимать кино.

Он также добавил, что в США у него будет больше возможности для творческой реализации.

Мамин подчеркнул, что намерен уехать в США со своей женой Людмилой Самохваловой.

Режиссер Юрий Мамин наиболее известен благодаря своим проектам «Праздник Нептуна», «Окно в Париж» и «Фонтан».

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/03/22/n_12779755.shtml?utm_source=push