У «Пчелографии» - первый юбилей!

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Сегодня «Пчелографию» создаёт международная творческая команда из России, Беларуси, Англии, Латинской Америки, в том числе 6 пермяков.

Творческая группа анимационного сериала «Пчелография» кинокомпании RG Bros Studio отметила пятилетний юбилей мультсериала большой пресс-конференцией, в которой приняли участие самые известные СМИ Перми и Пермского края, а также юнкоры и представители детского информ-агентства.

Создателям мультсериала – братьям Раилю и Ринату Хисматуллиным, режиссёру постановщику Сергею Курченко, сценаристу Татьяне Коротковой, композиторам Геннадию Широглазову и Вячеславу Мерцалову, актрисам озвучания Татьяне Мошковой и Татьяне Мельниковой было задано много вопросов.

За пять лет мультсериал успел стать известным не только в Пермском крае, а также победить на международном кинофестивале «За!» в номинации «Лучший анимационный фильм», принять участие в фестивалях России, Китая, Франции и, конечно же, завоевать любовь миллионов зрителей.

На сегодняшний день мультсериал «Пчелография» демонстрируется на всех известных анимационных площадках: на телевизионных каналах «Мультимания», «ANI», «Детский», «Санкт-Петербург», «Русский Север», «Мультимузыка», в онлайн-кинотеатрах MEGOGO, IVI, Ростелеком.

Авторы идеи – братья Хисматуллины рассказали о том, как возникла мысль создания музыкально-познавательного анимационного сериала. Оба брата - люди творческие, заядлые путешественники и сторонники бережного отношения к природе. Детские мечты воплотились в мультсериал об удивительных приключениях девочки Ренаты и пчёлки Жу-Жу, которые путешествуют по всему миру в поисках уникального артефакта Добрина-Понимателя и узнают много нового и интересного о культуре и традициях разных стран.

Добро, крепкая дружба, бережное отношение к планете Земля, тяга к знаниям – ценности, которые лежат в основе сюжета мультсериала.

- Я рад, что история про путешествия Ринаты и Жу-Жу получилась такой яркой, увлекательной и познавательной, говорит генеральный продюсер мультсериала «Пчелография» Раиль Хисматуллин.

Авторы и творцы сериала, признались, что участие в «Пчелографии» стало самым важным делом в их творческой жизни.

-Ничто не увлекало меня так, как этот мультсериал, - говорит актриса театра и кино Татьяна Мельникова из Республики Беларусь, озвучивающая главную роль – девочку Ренату.

- С детства мечтала озвучивать мультфильмы. Счастлива, что мне достался такой интересный персонаж – пчёлка Жу-Жу, - признается Татьяна Мошкова, актриса авторского антрепризного театра под руководством Валентина Дудникова (Москва).

- Мне доверили всех злодеев, и, мне это по душе, - признался звукорежиссер, композитор, аранжировщик – человек-оркестр Вячеслав Мерцалов. Кстати, именно он был автором песни, которую исполнил на детском Евровидении в 2015 году в Софии лауреат конкурса Михаил Смирнов, участник проекта «Голос». А теперь создаёт яркие музыкальные треки для «Пчелографии».

Сценарист Татьяна Короткова приоткрыла тайну будущего развития сюжета.

- В новых сериях появится еще один персонаж - инопланетянин, который, возможно, повлияет на ход событий и поможет главным героям раскрыть неведомые грани их характеров.

К пятилетию мультсериала его создатели запустили международный благотворительный конкурс «Медовый меридиан Пчелографии». Его презентовала участникам пресс-конференции директор фильма Елена Семушина.

«Медовый меридиан Пчелографии» - это конкурс творческих работ, в котором могут принять участие все желающие в любой точке планеты. Конкурс призван объединить усилия людей ради спасения пчёл, флоры и фауны Земли. С каждой присланной на конкурс работой «Медовый меридиан» вырастает на виртуальный километр.

Кроме того, участие в конкурсе поддерживается генеральным партнёром мультсериала - компанией ТЕНТОРИУМ, которая перечисляет по 50 рублей за каждую присланную работу на счет детского онкогематологического центра имени Гааза. Длина медового меридиана 20 004 километра. И это значит, чтобы построить меридиан, в конкурсе должны принять участие 20 004 человека!

Конкурс «Медовый меридиан Пчелографии» завершится 19 мая большим праздником в Москве, на кинополяне парка Сокольники.

Генеральный продюсер Раиль Хисматуллин раскрыл ещё один секрет. Накануне дня рождения мультсериала был заключён договор с агентом, представляющим «Пчелографию» для участия мультика в Каннах, на Международном Каннском фестивале. Создатели мультфильма мечтают о пальмовой ветви. И шансы на получение главной награды у «Пчелографии» однозначно есть.