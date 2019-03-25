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Владимир Синяговский: Работники культуры - это душа города...

В Новороссийске чествовали работников культуры в связи с их профессиональном праздником.

В городском театре глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городской думы Александр Шаталов и депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравили работников и культуры и высказали им слова благодарности.

"Когда все отдыхают, вы работаете. Когда все работают, вы готовитесь к очередному празднику. Вы душа города-героя, вы его чувства и радость,"- сказал Владимир Синяговский, вручая благодарственные письма лучшим работникам отрасли.

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Категория: Новости / Культура

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