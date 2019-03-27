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Владимир Синяговский: Театральное искусство - это важная часть культуры общества...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам в связи с международным днем театра.

"Уважаемые друзья - деятели искусства! Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем театра!

В этот праздничный день я хочу поздравить всех, кто трудится и живет в этом удивительном мире, который очаровывает, увлекает, одухотворяет, который несет в себе вечные идеи добра и красоты.
Театральное искусство - это важная часть культуры общества, оно даёт возможность прикоснуться к культуре и истории, помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы не замечаем.
Желаю вам крепкого здоровья, воплощения новых замыслов и идей, аншлагов и побед, а любителям театра – ярких впечатлений и открытий.
Мира и добра!С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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Категория: Новости / Культура

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