Владимир Синяговский: Театральное искусство - это важная часть культуры общества...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам в связи с международным днем театра.

"Уважаемые друзья - деятели искусства! Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем театра!

В этот праздничный день я хочу поздравить всех, кто трудится и живет в этом удивительном мире, который очаровывает, увлекает, одухотворяет, который несет в себе вечные идеи добра и красоты.

Театральное искусство - это важная часть культуры общества, оно даёт возможность прикоснуться к культуре и истории, помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы не замечаем.

Желаю вам крепкого здоровья, воплощения новых замыслов и идей, аншлагов и побед, а любителям театра – ярких впечатлений и открытий.

Мира и добра!С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."