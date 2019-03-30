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«Имя в истории города» – Людмила Арсентьевна Косторнова

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил с 80-летием со дня рождения почетного гражданина города-героя Новороссийска Людмилу Арсентьевну Косторнову. "Вы были и остаетесь настоящим помощником, аналитиком и патриотом города-героя Новороссийска," - искренне поделился депутат.

29 марта в выставочном зале Новороссийского исторического музея–заповедника состоялось торжественное открытие выставки «Имя в истории города», посвященной Людмиле Арсентьевне Косторновой.

Людмила Арсентьевна – образец интеллигентности и верного служения любимому делу. Открытие музыкального колледжа имени Дмитрия Шостаковича, детская филармония, конкурс «Звездочки Новороссийска», фестиваль национальных культур «Новороссияне» и многие другие значимые проекты – вклад Людмилы Арсентьевны в поддержку культурной жизни Новороссийска. 

Она по праву гордится созданием Новороссийского Музыкального колледжа – искала педагогов и добивалась выдачи квартир для них, поддерживала молодые таланты, которые прославили Новороссийск на всю страны. 

Людмила Арсентьевна внесла колоссальный вклад не только в развитие культуру Новороссийска, но и в сохранение и укрепление дружеских межнациональных отношений между многочисленными народами, проживающими в Новороссийске.

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Категория: Новости / Культура

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