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Весной 2019 года в Новороссийске продолжается строительство храма Святых Петра и Февронии Муромских, расположенного у кинотеатра «Нептун». 31 марта ход работ по благоустройству территории проверил куратор стройки, депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках завершающейся региональной недели.

Как рассказал настоятель храма отец Виталий: - Спонсировать строительство храма Святых Петра и Февронии активно продолжает ООО «Новоросметалл».

На данный момент установлен купол. После его контрольной сборки рабочие провели облицовку купола медью, а верхнюю часть облицевали под золото. Появились золотые кресты из морских якорей.

Завершились кровельные работы, облицовка цокольной части храма натуральным камнем. Параллельно идет благоустройство прихрамовой территории.

Также мастера из Москвы смонтировали панно из мозаики на фасадной части храма с изображением Иисуса Христа, иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Святителя Николая Чудотворца. Как они горят ярко под лучами новороссийского солнца.

Храм Святых Петра и Февронии Муромских будет один из самых красивых и оригинальных в России.

Теперь предстоят внутренние работы. Роспись стен, установка алтаря и всей церковной утвари.

Напомним, новый храм на пересечении набережной и бульвара Черняховского начали возводить в конце 2013 года по благословению Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и Епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста. Инициатором выступила группа учредителей нового прихода и жители города. Ход строительства инспектировал Патриарх всея Руси Кирилл.

Первую службу планируется провести в конце июня 2019 года.