Богомолов: нужно больше внимания уделять провинциальному театру в России

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Ежегодно российские театры зарабатывают около 11 млрд. рублей, а количество постановок доходит до 9 тысяч.

Такие данные привел министр культуры России Владимир Мединский на заседании коллегии Минкульта о подготовке и реализации ключевых проектов Года театра.

Главное, чтобы от количества спектаклей не страдало качество художественного замысла, рассказал в интервью радио Sputnik режиссер Константин Богомолов. По его словам, хотя сегодня русский театр стоит вровень с европейскими, а иногда и опережает их, в России все еще недостаточно подходящих площадок.

«Даже между Москвой и Петербургом большая разница. В Москве очень много театров. В Петербурге – существенно меньше театров. Это очень показательно, когда речь идет о гастролях. Когда московский театр едет в Петербург, выбор площадок очень небольшой. Либо какие-то крупные Дома культуры, где две тысячи мест, и сложное, тонкое театральное зрелище просто «убивается» из-за такого количества зрителей. Туда ездят, в основном, антрепризы, коммерческие спектакли. Либо БДТ, Александринка, по сути дела, и Ленсовет. Вот три крупные сцены в Петербурге. А в Москве их очень много. Однозначно, нужно больше внимания уделять провинциальному театру в России, потому что там существенный недостаток и финансирования, и событий. В первую очередь, этим должны заниматься региональные власти. Тем более, если учитывать растущий интерес к театру», – сказал Константин Богомолов.

Источник: https://ria.ru/radio/